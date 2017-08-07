蘆竹國民運動中心動土 鄭文燦要拚得獎

蘆竹國民運動中心今開工動土。(蔡依珍攝)

地方期盼已久的蘆竹國民運動中心，今舉行開工動土典禮，斥資4.6億元，規畫地下2層、地上4層的綜合性體育場館，預計108年6月完工啟用，桃園市長鄭文燦說，外觀好像「堆積木」各面採光佳，相信可以成為桃園公共建設代表作，「將來要送去參賽得獎！」

「這一天真的等很久、也期待很久，終於要開工動土！」鄭文燦說，蘆竹國民運動中心在升格前，選址在北區兒童之家，因為有老樹要保存、歷史建築又已指定，基地面積較小，上任後決定採雙贏政策，將蘆竹國民運動中心異址興建，選在四通八達、鄰近有停車場的五福游泳池，原北區兒童之家則轉型成立「南崁兒童藝術村」，現正進行古蹟修復。

位於蘆竹區五福路與仁愛路一段路口的蘆竹國民運動中心，總預算4.6億元，基地面積約4300平方公尺，總樓地板面積約1萬2900平方公尺，是地下2層、地上4層的綜合性運動場館，包括室內泳池、綜合球場、韻律教室、健身房、抱石練習場、幼兒體適能空間、桌球場、室外箭靶練習場、棒壘球練習場、及特色壁球場和直排輪練習場等。

鄭文燦說，蘆竹國民運動中心是桃園第五個開工動土的運動中心，功能多元，各項設施都相當有特色，外觀不是一般常見的方正大樓，採用「堆積木」的概念設計，每一面都有天然採光，將成為桃園公共建設的代表作之一，希望完工後能提供市民更優質、更年輕化的運動休閒空間，提升全市運動風氣。

(中時)