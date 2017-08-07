台灣人愛外食 居兩岸三地之冠
根據萬事達卡最新調查顯示，台灣民眾每月花在外食的平均費用為新台幣7178元，超越中國大陸、香港，高居大中華之冠，在亞太18個市場中第四名，僅次於南韓、澳洲、新加坡。
中央社報導，萬事達卡今（7）日公布2017年「消費者購買傾向調查－餐飲」，調查顯示台灣消費者平均每月花費7178元外出用餐，超越中國大陸的6940元以及香港的7093元，居大中華區榜首，且在亞太地區排名第四，僅次於南韓、澳洲、新加坡。
若與去年調查平均的4973元相比，台灣民眾每月外食費用成長率高達44%，為亞太區平均成長率10.59%的4倍之多，顯示出台灣消費者為飽口慾不手軟。
調查也稱，台灣消費者在酒吧的花費從去年的1043元上升至今年的2425元，上升幅度超越在其他用餐地點的消費金額。
此外，調查亦發現，台灣消費者在餐廳選擇上不馬虎，高達64%的消費者會在用餐前上網查看餐廳評價與評論，比例高居亞太之冠。
萬事達卡「消費者購買傾向調查－餐飲」於2016年10月至同年12月進行，亞太區報告針對其中18個市場、9123位年齡為18歲到64歲擁有銀行帳戶的消費者，對於旅遊的消費習慣與觀念評估所做的整體趨勢。
(中時電子報)
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