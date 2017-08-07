南台灣4縣市首長 赴日本行銷觀光
高雄、台南、屏東、澎湖4縣市，為吸引更多日本遊客，首次攜手合作赴日本在東京辦理旅遊推介會，由4縣市首長偕業者近百人，一起宣傳南台灣觀光。
高雄市長陳菊、台南市長賴清德、屏東縣長潘孟安、澎湖縣長陳光復及業者近百人，7日以「南台灣color4」為主題，辦理B2B推廣會，首長們以輕鬆的方式分享城市魅力，及宣傳5天4夜遊程；8日至13日以「南台灣新體驗」為主題，辦理B2C推廣，強力放送南台灣旅遊風情。
日本每年來台旅客多達189萬人，顯示台灣對日本旅客極具吸引力；高雄市長陳菊表示，縣市合作對推廣觀光相當重要，結合鄰近縣市資源、規畫豐富遊程，對國外旅客更具吸引力。
這次是地方政府首次跨域合作在海外推廣觀光，更是2014年成立的「南高屏澎共同治理平台」一大合作成果；推介會特別邀請旅居台灣15年的日本知名作家青木由香介紹5天4夜南台灣玩法。
(中時)
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