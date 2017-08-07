《了解與互信 兩岸一定旺》超高規!封山＋出動400警!只因DPP黨部遭竊9萬元!？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

太歲頭上動土!韓國籍國際慣犯趙準基到民進黨中央偷了九萬元，誇張的是，趙嫌還能大剌剌的進出台灣，讓警政單位出動400警力封山逮賊，史上高規格抓小偷，真的符合比例原則、沒有政治壓力嗎?

不過講到門戶大開，應該沒有比外交部免簽大放送更直接的了！先前蔡英文總統一口氣給11個拉丁美洲邦交國免簽待遇，但其中有8個國家，都列在全球前25名謀殺率排行榜中，小英政府這樣的「開放外交」真的靠譜嗎？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本集來賓為資深媒體人羅友志、前國民黨立委林郁方、前政院發言人鄭麗文、新黨新思維中心主任侯漢廷、全國台研會副秘書長嚴峻(北京連線)

(中時電子報)