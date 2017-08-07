美網前哨戰羅傑斯盃 費爸、蠻牛雙雄爭霸

費德勒今年溫網睽違5年重返王座。(美聯社資料照)

明天將滿36歲，「瑞士球王」費德勒(Roger Federer)笑納個人溫網第8冠為草地賽季畫下完美句點，接下來選擇羅傑斯盃為硬地賽季揭開序幕，力拼本季第6冠，同樣納達爾也將赴加拿大征戰，為年度大滿貫最終站美網提前暖身。

費德勒今年大賽連下澳網、溫網冠軍，生涯19座大賽金盃不斷改寫男子網壇紀錄，若加上先前的「陽光雙冠」和哈雷草地網賽，本季累計5冠，世界排名也從年初17名爬升回第3，甚至有機會與「蠻牛」納達爾一爭王座。

納達爾將尋求第4座羅傑斯盃冠軍。(美聯社資料照)

在前兩屆冠軍英國球王莫瑞(Andy Murray)以及喬科維奇(Novak Djokovic)分別因傷退賽下，納達爾、費德勒分占大會頭號及第2種子，納達爾盼能在蒙特婁第4度封王，費爸則要力圖睽違10年再於此地奪冠。

至於多倫多展開的女網賽事，我國女雙兵分二路，莊佳容搭檔捷克女將佛拉裘娃（ Renata Voracova)，詹詠然與瑞士公主辛吉絲「辛然配」則居大會第2種子。

(中時電子報)