美網前哨戰羅傑斯盃 費爸、蠻牛雙雄爭霸
明天將滿36歲，「瑞士球王」費德勒(Roger Federer)笑納個人溫網第8冠為草地賽季畫下完美句點，接下來選擇羅傑斯盃為硬地賽季揭開序幕，力拼本季第6冠，同樣納達爾也將赴加拿大征戰，為年度大滿貫最終站美網提前暖身。
費德勒今年大賽連下澳網、溫網冠軍，生涯19座大賽金盃不斷改寫男子網壇紀錄，若加上先前的「陽光雙冠」和哈雷草地網賽，本季累計5冠，世界排名也從年初17名爬升回第3，甚至有機會與「蠻牛」納達爾一爭王座。
在前兩屆冠軍英國球王莫瑞(Andy Murray)以及喬科維奇(Novak Djokovic)分別因傷退賽下，納達爾、費德勒分占大會頭號及第2種子，納達爾盼能在蒙特婁第4度封王，費爸則要力圖睽違10年再於此地奪冠。
至於多倫多展開的女網賽事，我國女雙兵分二路，莊佳容搭檔捷克女將佛拉裘娃（ Renata Voracova)，詹詠然與瑞士公主辛吉絲「辛然配」則居大會第2種子。
(中時電子報)
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