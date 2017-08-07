不願替大哥頂罪？男遭4惡煞尾隨狠砍
26歲劉姓男子疑因不願替桃園某幫派大哥頂替開槍罪名，本月1日幫派大哥教唆32歲楊姓男子等4人尾隨至三重區成功路的租屋處，遭頭戴鴨舌帽、面罩的陌生男子持西瓜刀和球棒狠砍，楊男手、腳、背部有多處刀傷，幸送醫救治後無生命危險。警方追查近一周，7日策動32歲楊男、29歲龔男、29歲張男和25歲蔡男等犯嫌到案，訊後依強盜、殺人未遂案移送法辦。
被害家屬向媒體表示，劉男去年11月中旬和桃園某幫派大哥到桃園八德區某汽車旅館唱歌，過程中幫派大哥持槍欲向他人嗆聲時，不慎開槍，事後大哥要求劉男扛責卻遭拒，認為劉男因此遭盯上，不過警方表示被害人否認家人的說法。
警方表示，楊男等人坦言砍人，稱作案動機是「月初3度率人前往劉姓被害人父親於桃園八德車行砸店洩憤時，雙方數度在臉書互嗆，因此結怨」，但4人都無法解釋為何砸店，訊後遭警方依強盜、殺人未遂等罪嫌移送法辦。
(中時)
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