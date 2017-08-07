燬國門陸橋儲油桶主人找到! 竟是升格前蘆竹鄉公所存放

桃園蘆竹交界的國門陸橋6日下午大火致鋼梁變形封閉，桃園市府昨午派員清理橋下廢棄物，以利中壢工務段盡速進場補強橋體拚通車。（蔡依珍攝）

桃園蘆竹交界的國門陸橋6日下午大火致鋼梁變形封閉，公路總局第一區養工處7日一早邀集顧問公司及專家學者至現場勘災。（蔡依珍攝）

桃園蘆竹交界的國門陸橋6日下午大火致鋼梁變形封閉，堆放易燃物鐵桶的正上方，燒得最嚴重，公路總局第一區養工處7日一早邀集顧問公司及專家學者至現場勘災。（蔡依珍攝）

桃園蘆竹交界的國門陸橋6日下午大火致鋼梁變形封閉，堆放易燃物鐵桶的正上方，燒得最嚴重，一旁廢液回收桶更被燒得精光，只剩鐵架。（蔡依珍攝）

桃園蘆竹交界的國門陸橋6日下午大火致鋼梁變形封閉，公路總局第一區養工處7日一早邀集顧問公司及專家學者至現場勘災。（蔡依珍攝）

桃園蘆竹交界的國門陸橋6日下午大火致鋼梁變形封閉，消防人員清查火場驚見疑裝有易燃物的鐵桶，數量高達69個，是升格前蘆竹公所查獲的濫倒廢棄物。（蔡依珍攝）

桃園蘆竹交界的國門陸橋6日下午大火致鋼梁變形封閉，消防人員清查火場驚見疑裝有易燃物的鐵桶，數量高達69個，是升格前蘆竹公所查獲的濫倒廢棄物。（蔡依珍攝）

國門陸橋午後一場大火，燒出橋下疑藏油問題，往來通行的橋下竟疑似存放近14噸易燃物，彷彿不定時炸彈，讓用路人和民眾譁然，桃園市長鄭文燦允諾全面盤點橋下空間，避免憾事重演，環保局也已接手清理，明將採樣分析釐清內容物。

南崁交流道旁國門陸橋，昨午慘遭祝融，消防員在火勢最猛烈處發現69個200公升的儲油桶，以及被燒得精光、只剩鐵架的廢液回收桶，疑似是大火造成鋼樑結構變形損壞的「元兇」，主人是誰一度陷入羅生門，經清查後確認是升格前的蘆竹鄉公所，在2013年4月接獲民眾通報，蘆竹區中興路遭濫倒廢棄物，清潔隊載到國門陸橋下4號門倉庫暫置，隔月通報環保局協助檢驗，至今未完成報廢作業，直到一場大火各單位才「喚起記憶」。

環保局長沈志修坦言有查到公所發文，尚無法確認當時狀況，要調公文釐清始末，但升格後市府一體，將概括承受，因當時移置沒有詳述廢棄物內容物，至今無法確定成分，待明日採樣檢測分析確認性質後，以無主廢棄物緊急處理經費支應清理。

沈志修強調，依據棄置路邊廢棄物處理原則，地主有善盡保管責任，升格後即建立健全系統，由權管單位負全責，避免全民買單。

環保局稽查檢測周邊道路測溝內水，發現pH為6、以銅鎳試紙檢測也未有反應，初步推論內容物沒有高酸鹼或重金屬等有害物質，但實際成分仍待釐清。

根據公路總局《高架橋下空間土地申請使用處理原則》明定不得堆放易燃、易爆等危險物品，但從桃園區北上、或國道南下往春日路必經的國門陸橋，竟存放13.8噸的易燃物，讓民眾直呼：「這堪比恐攻了！」強調就算當倉庫也不能放易燃物，根本就是「不定時炸彈」，慶幸並未引爆，否則後果不堪設想。

國民黨團書記長徐玉樹也大呼不可思議，強調桃園市目前陸橋或高速公路橋下空間多，有的是清潔隊停車使用，也有里集會所、拖吊場用，如果沒有公共安全的觀念，不但使用單位生命財產安全受損，更會讓不特定用路人陷入危險，後果不堪設想，除要求究責，更要相關單位做好消防設施和檢查作業標準，避免憾事重演。

桃園市長鄭文燦已要求各單位盤點，強調所有倉庫都要注重安全管理，「廢品能夠報廢盡量報廢，不要堆在倉庫！」將全數清理。

(中時)