空軍官校營區周六開放 3型主力戰機空中操演

雷虎特技小組花式飛行操演，7機聯演難度相當高。(郭韋綺翻攝)

為慶祝814筧橋空戰勝利80周年及紀念77抗戰，空軍司令部規畫12日全日開放岡山空軍官校營區民眾參觀，除有武器裝備地面陳列，還有精彩的主力戰機空中操演，今(7)天進行全兵力預校，F-16、幻象2000、經國號及雷虎小組花式飛行特技通通搶先看，現場民眾驚呼連連，掌聲不斷。

今天上午在空軍官校的預演，幻象2000、F-16從參觀台後方「突襲」飛出，製造不少驚喜，IDF戰機帶來古巴八字、9G小轉彎等精彩特技，還將垂直鑽昇的方向，從平行跑道轉為垂直跑道，讓參觀民眾看得更清楚，令人眼睛一亮。

雷虎小組的花式飛行也相當吸睛，包括倒飛、炸彈開花、大雁飛行、單機慢滾、一箭穿心、六機扇形展開等招式，這次還特別恢復紅、藍、白3色彩煙演練，在萬里晴空藍天畫出美麗的紅心和百合花，讓人驚豔。空軍上校朱志良表示，雷虎小組這2年訓練9名新組員，這次操演將讓新隊員上場，藉此磨練技術和累積經驗。

開放當天還將展出經國號原型機、P-3C反潛機等44項武器裝備，以及主力戰機彩繪機與雷虎彩繪巴士也將首度公開亮相，另有航空嘉年華園遊會、國軍人才招募、軍史館揭幕活動，並搭配展示42架中、美、蘇聯國寶級戰鬥機的航空教育展示館及「See you in 岡山」粉絲活動，強化全民對國防的認同與支持。。

營區開放時間為上午7時至下午4時，全天將進行交通管制，不開放參訪民眾駕（騎）車入營，民眾可搭乘火車或捷運，轉搭公車直達空軍官校。參訪民眾憑中華民國身分證、健保卡或駕照進入，未攜帶證件者，不得進場。

(中時)