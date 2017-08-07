男毒蟲攜帶毒品遭逮 瞎稱是毛小孩治療用藥

警方在吳男身上查獲12包毒品。(郭韋綺翻攝)

高雄40歲吳姓男子昨(6)天凌晨抱著愛犬獨坐在機車發呆，警方直覺可疑上前盤查，吳男神色慌張、詞不達意，請他配合搜查，當場查獲8小包海洛因及4小包安非他命，吳男竟瞎稱白色粉末是給毛小孩治療用的藥物，全案依違反毒品危害防制條例罪移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，吳男有多項毒品前科，是轄區列管毒品人口，前天凌晨2點多，他抱著愛犬坐在路竹區大德路一處巷口的機車上，失魂落魄，員警上前盤查身分，見他言詞閃爍神色緊張，直覺可疑，請他配合將身上物品取出檢查時，果然在吳男身上查獲毒品海洛因8小包毛重6.92公克及安非他命4小包毛重6.60公克，共計12包。

未料吳男辯稱白色粉末及結晶為毛小孩治療用藥物，員警怒罵「你還辯？」，吳男眼見無法蒙騙過關，才坦承攜毒；吳嫌供稱毒品都是自己使用，還向警方吐露心聲，表示原先論及婚嫁的女友，因另結新歡懷了別人的小孩，心情鬱卒睡不著，才在深夜帶毛小孩外出散心，沒想到會被查獲。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)