明起連4天 亮限電警戒紅燈

台北今飆高溫，年輕女子穿著清涼，大啖冰淇淋消暑。（黃世麒攝）

根據台電官網今晚最新資料指出，明（8）日起至11日的電力供需預測均為紅燈，只要有任何一座機組出現閃失，各界憂心恐怕就要進入備轉容量50萬瓩以下的限電準備黑燈。台電「開源節流」，力拚大林新1號機、大潭電廠7號機1號機組本週試俥供電，環團則認為「該限就限」。

今天是二十四節氣的立秋，中央氣象局預報指出，全台今天起到週末均為高溫炎熱天氣，台北今天也創下攝氏38.5度高溫，創下今年全台最熱紀錄，也是台北測站自1897年設站以來第8高溫紀錄。

由於尼莎颱風造成和平電廠電塔倒塌，進而影響供電備轉容量率達4%，使得本週供電持續吃緊，立秋全台高溫也逼出今年首顆限電警戒紅燈，今天最高用電量出現在下午2時9分的3616.54萬瓩，備轉容量率2.34%、備轉容量84.52萬瓩。

根據中央社報導，目前台電可發電機組都已全部上陣，台電公司發言人林德福受訪表示，台電持續進行需量競價和響應節電等供需面措施，同時也希望新機組大林新1號機和大潭電廠7號機的1號機組能盡快在本週試俥上線，解除供電緊澀狀況。

報導也說，經濟部次長楊偉甫今天親自視察大林新1號機準備狀況，他認為，目前情況審慎樂觀，測試工作順利進行，預定明天可進行點火、24小時後即可併聯，估計9日可先供第一階段20萬瓩電量，後續每週逐次增加20萬瓩，滿載發電為80萬瓩。

面對電力不足缺口，工商界呼籲重啟核能機組聲浪不斷，報導引述核能流言終結者創辦人黃士修的意見表示，現在明顯問題就是電力不夠，但政府和部分環團卻不願面對現實，核電重啟至少需要一週才能達滿載發電、緩不濟急，短期內「該限電就限電」，各界才能認清缺電現況，冷靜審視台灣能源轉型到底該如何走。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰同樣認為，重啟核電無法解決本週缺電問題，台電原定馳援的新機組均無法如期上線，應盡快完成並對外說明原因；另外今年已連續發生兩起電塔傾倒造成無法輸電事件，應解決電塔韌性和電網系統脆弱問題，政府也應提出中、長期確切穩定供電政策，對外說明。

(中時電子報)