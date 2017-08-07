誠品R79攝影展正式開幕 明年將接手新光三越南西店二館

「誠品R79」今正式開幕，邀請了多位嘉賓共同剪綵，包括（左四起）臺北大眾捷運股份有限公司董瑞斌董事長、臺北市政府柯文哲市長、誠品吳旻潔董事長、臺北市政府文化局鍾永豐局長等。（誠品提供）

即日起至12月29日的《聚落集體創作》攝影展由台灣知名攝影師叮咚掌鏡，紀錄在地人文風景。（誠品提供）

「誠品R79」《聚落集體創作》攝影展開展，特別邀請入鏡里民來到現場，一同遊逛觀展。（誠品提供）

全台最長地下書街「誠品R79」今正式開幕，同時推出《聚落集體創作》攝影展，今台北市長柯文哲出席開幕活動時，更特別感謝已故誠品創辦人吳清友，「如果台北市沒有了誠品，還是一個城市，但少了文化，也少了一份台北人的驕傲。」，不僅改變了對書店的定義，把人文、藝術、創意帶入生活，讓台灣文化上向提升。

而誠品接手董事長女兒吳旻潔今首次出席公開活動時表示，已故創辦人吳清友及營運團隊對未來3到4年的發展已有明確規劃，因此接下來則是需要徹底執行，對於展店規劃，則確認明年的第3、第4季期間將開始接手經營新光三越南西店二館，不僅將有書店進駐，更將會與「R79」作互補，更會打造出不同的書店類型作區隔，至於明年也將有計劃在北高雄展店，以及打進誠品從未進駐過的縣市。

今開幕至12月29日的「聚落集體創作」攝影展，則由台灣知名攝影師叮咚掌鏡，近一個月的內走訪該區街頭巷尾的他，不僅將誠品R79與在地里民連接，重現其日常生活，更把地方文化特色帶給更多到訪的民眾；今月13日連續3個周日將會有「達人導覽學」活動，以中、日、英 3語帶領國內外遊客細味在地巷弄文化。

斥資4500萬的「誠品R79」雖然比原來預算暴增一倍，但自7月15日試營運至今，已有50萬人次到訪，其中兒童館在假日更是最受親子歡迎的區域之一，另外由50年老字號「日星鑄字行」等單位所進駐的「惜字會社」也是大受民眾歡迎的DIY區域，成為台北最新的文青地標。

(中時)