女兒被罵醜「可避邪」 伊能靜曝酸民帳號霸氣反擊

伊能靜常分享和女兒米粒的生活。（圖／翻攝自伊能靜微博）

網友罵米粒醜，伊能靜直接公開對方帳號反擊。（圖／翻攝自伊能靜微博，圖經馬賽克處理）

伊能靜微博全文。（圖／翻攝自伊能靜微博）

藝人伊能靜再婚大陸男星秦昊後，去年生下愛女「小米粒」，不時就在微博分享母女生活、育兒點滴，沒想到最近卻有網友攻擊米粒長得醜，讓愛女心切的伊能靜忍不住動怒，直接公開對方帳號，好好「點化」一番。

伊能靜今貼出兩張未打碼微博截圖，其中一張可看到有一網友先留言罵伊能靜「又做又假，天天給自己加戲碼，大嬸歇歇吧」，對於自己被酸言酸語，伊能靜可以不在意，未料還有另一個大頭照是佛像的網友，接著在底下攻擊她的女兒，不但罵米粒「好醜的孩子」，甚至說出「這麼醜的孩子貼門框上倒是避邪」。

看到女兒無辜被攻擊，伊能靜決定不忍了，公開酸民的​​​帳號同時也發文道：「我不再打碼，我的孩子我沒說她好看，你罵我，我笑笑，但你貼著佛像罵我孩子，那就該點化你，佛說棒喝，我不敢頭頂三尺神明不敬畏他人，每個孩子都是經過歷劫轉世，化為人士皆屬不易，眾生都該是佛，慈恩悲憫。 」

粉絲見狀則安慰伊能靜別在意這些汙言穢語，稱換個角度想成是來幫助她變強大的就好，她則霸氣回應「是啊，但是佛說看到惡要制止，也是一種渡化。」

(中時電子報)