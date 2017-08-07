薯條有綠皮 摩斯發聲明：暫停銷售

針對有網友在批踢踢爆料指陳，在摩斯漢堡台南分店買到的黃金薯條出現綠色，並質疑會因累積龍葵鹼(Glycoalkaloids)而產生毒性一事，摩斯漢堡正式發聲明指出，摩斯漢堡所販售黃金薯條商品皆遵循衛生主管機關規定，取得相關合法進口文件。

摩斯漢堡並表示，摩斯漢堡所販售黃金薯條商品品質查驗皆遵循衛生福利部於民國105年7月04日預告「食品中汙染物質及毒素衛生標準」草案中相關標準把關驗收。

對於有媒體根據消費者爆料綠皮薯條個案，摩斯漢堡基於全面保障消費者的原則，決定暫停銷售該項商品，重新查驗該項產品。

摩斯漢堡並強調，摩斯漢堡一直以來對產品供應商之審核，皆遵循衛福部食品衛生安全之標準。未來，摩斯漢堡仍持續遵循國家和國際法規標準，提供安心、安全的產品，來保障消費者健康及消費者的食品安全把關。

(工商)