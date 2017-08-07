夜問打權》世大運在即 國門不設防？
門戶洞開？韓賊犯案後逃日被拒，遺返台灣又溜了？有鬼？有詭？分不清…韓賊在台趴趴走！太歲頭上偷9萬，國安級400警封山追捕！？追槍擊要犯規格？合理嗎？還是民進黨中央藏機密？遭竊案疑雲重重？民進黨中央真的有這麼好闖？世大運在即，國門難道不設防？蔡政府讓台灣再度面臨恐怖組織的威脅？又叫老百姓該如何是好？
今夏保證不限電？限電紅燈亮了！立院突然停電1分鐘！一個電塔倒了讓謊話都現形？270萬瓩電力花錢閒置！核四是最佳救援不啟動？行政院「限電」，熱爆快鬧出人命？苦民不苦總統及綠委！？穿長袖看少棒賽，亭妃搖扇「穿長袖是禮貌」！慘遭網友秒PO短袖照酸：「哪來野蠻人」？蔡政府兩套標準玩不膩？
今晚十點中天娛樂台第39頻道，和智賢一起來打權！
(中時電子報)
關鍵字：夜問打權
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。