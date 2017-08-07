夜問打權》世大運在即 國門不設防？

8/7夜問打權。（中天提供）

門戶洞開？韓賊犯案後逃日被拒，遺返台灣又溜了？有鬼？有詭？分不清…韓賊在台趴趴走！太歲頭上偷9萬，國安級400警封山追捕！？追槍擊要犯規格？合理嗎？還是民進黨中央藏機密？遭竊案疑雲重重？民進黨中央真的有這麼好闖？世大運在即，國門難道不設防？蔡政府讓台灣再度面臨恐怖組織的威脅？又叫老百姓該如何是好？

今夏保證不限電？限電紅燈亮了！立院突然停電1分鐘！一個電塔倒了讓謊話都現形？270萬瓩電力花錢閒置！核四是最佳救援不啟動？行政院「限電」，熱爆快鬧出人命？苦民不苦總統及綠委！？穿長袖看少棒賽，亭妃搖扇「穿長袖是禮貌」！慘遭網友秒PO短袖照酸：「哪來野蠻人」？蔡政府兩套標準玩不膩？

今晚十點中天娛樂台第39頻道，和智賢一起來打權！

(中時電子報)