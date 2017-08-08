購買瑜伽墊前，要考慮哪些項目?達人條列選項，不妨做個參考。(圖/達志影像 shutterstock)

隨著瑜伽大受歡迎，市面上瑜伽墊的材質、價錢大有差距。除了價錢，購買瑜伽墊時，還應該考慮什麼？

在美國教學超過5000小時的瑜伽老師蘭力建議，購買瑜伽墊前，要考慮：

◆如何清洗？

◆瑜伽墊平鋪在地上時，是否容易平放？

◆會黏嗎？

◆流汗後會不會打滑？

◆是否容易攜帶？

◆製造商有標示出「使用期限」嗎？

◆當瑜伽墊最終要被汰換時，是對環境友善的嗎？

如何選擇瑜珈墊？又該如何清洗呢？小秘訣看清楚。(圖／呂恩賜 康健雜誌提供)

蘭力老師提供幾個選擇的小訣竅可參考：

●用大拇指和食指捏瑜伽墊，試試耐壓性如何。

●濡濕一小塊瑜伽墊，模擬汗濕的狀況，試試看會不會滑。

●找一塊橡皮擦瑜伽墊，試試材質是否容易破裂？

但隨著永續意識抬頭，許多瑜伽練習者希望使用環保瑜伽墊（eco yoga mat）。

因為傳統瑜伽墊都是PVC所製，PVC是長期的塑膠污染源，汰換後會對環境造成污染。而且許多人不喜歡瑜伽墊上的那股塑膠味。環保瑜伽墊採天然材質或其他對環境友善的材質，混合天然乳膠和麻，百分百不使用PVC。

●清洗瑜伽墊

美國漢格．莫格瑜伽產品創辦人夏柏思接受《瑜伽期刊》採訪時建議，為確保衛生，最好每隔一週就清洗一次瑜伽墊。

平常的簡易清洗，可以用兩杯水加4滴洗碗精放入噴霧器內，噴洗瑜伽墊後，再用乾布擦乾。

如果墊子非常髒，浴缸加滿冷水，再加入洗衣粉。洗衣粉愈少愈好，因為任何殘留，都會讓以後瑜伽墊變滑。然後用濕布擦洗墊子，再沖乾淨。用大乾毛巾捲起瑜伽墊，吸乾多餘的水分。放開晾乾。【全文來源《康健雜誌網站》】

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(中時電子報)