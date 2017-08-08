如何選擇瑜珈墊？又該如何清洗呢？
隨著瑜伽大受歡迎，市面上瑜伽墊的材質、價錢大有差距。除了價錢，購買瑜伽墊時，還應該考慮什麼？
在美國教學超過5000小時的瑜伽老師蘭力建議，購買瑜伽墊前，要考慮：
◆如何清洗？
◆瑜伽墊平鋪在地上時，是否容易平放？
◆會黏嗎？
◆流汗後會不會打滑？
◆是否容易攜帶？
◆製造商有標示出「使用期限」嗎？
◆當瑜伽墊最終要被汰換時，是對環境友善的嗎？
蘭力老師提供幾個選擇的小訣竅可參考：
●用大拇指和食指捏瑜伽墊，試試耐壓性如何。
●濡濕一小塊瑜伽墊，模擬汗濕的狀況，試試看會不會滑。
●找一塊橡皮擦瑜伽墊，試試材質是否容易破裂？
但隨著永續意識抬頭，許多瑜伽練習者希望使用環保瑜伽墊（eco yoga mat）。
因為傳統瑜伽墊都是PVC所製，PVC是長期的塑膠污染源，汰換後會對環境造成污染。而且許多人不喜歡瑜伽墊上的那股塑膠味。環保瑜伽墊採天然材質或其他對環境友善的材質，混合天然乳膠和麻，百分百不使用PVC。
●清洗瑜伽墊
美國漢格．莫格瑜伽產品創辦人夏柏思接受《瑜伽期刊》採訪時建議，為確保衛生，最好每隔一週就清洗一次瑜伽墊。
平常的簡易清洗，可以用兩杯水加4滴洗碗精放入噴霧器內，噴洗瑜伽墊後，再用乾布擦乾。
如果墊子非常髒，浴缸加滿冷水，再加入洗衣粉。洗衣粉愈少愈好，因為任何殘留，都會讓以後瑜伽墊變滑。然後用濕布擦洗墊子，再沖乾淨。用大乾毛巾捲起瑜伽墊，吸乾多餘的水分。放開晾乾。【全文來源《康健雜誌網站》】
※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。
(中時電子報)
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