窮追已逝之物恐再釀大錯 命理師斷Makiyo「有婚姻」
5年多前因「醉毆小黃運將」而形象崩壞斷送演藝路的藝人Makiyo，專訪時透露Ma媽媽過世讓她的生活徹底陷入低潮，走不出喪母之痛又不懂得獨自生活的她，就這樣廢了一整年，直到某天稍微振作，才發現連睡覺的地方都長滿蛆蟲，如今也因收入不穩定而有經濟困境，只能賣房套現，雖然節省了，每月生活費卻還是高達10萬元。
Makiyo近況曝光後，鳥卦命理師王馨怡也以她的姓名及年齡卜卦，得到「睽卦」，有背道而馳之意，斷她諸事不得順行，「目前真的是生活、工作方面都不好」，王馨怡提醒Makiyo該避免與人發生糾紛，且在處事上應「捐棄小我」，自省的同時求忍辱，如此可免禍端。
王馨怡卜出的卦也顯示了「喪馬勿遂自復」，意即對於已逝之物不該窮追不捨，若Makiyo執意抓著過去的事物不放，恐怕導致更大的過錯，應抱持「異中求同」的想法，和諧才是正解，命理師說她若能遵行卦象所示，則會「先凶後吉」，甚至有好桃花，且是「婚姻之運」。
(中時電子報)
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