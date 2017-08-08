波堤獅陪你過中秋 Mister Donut月餅預購開跑

包含「紫薯麻糬」及「鐵觀音牛奶」與新品「奶油栗子麻糬」三種口味，波堤獅月餅若在預購期下訂一盒僅430元，還有好康禮物可拿。（圖片提供／Mister Donut）

就算離中秋還有兩個月，但月餅大戰早已如火如荼開打。月餅的社會地位很巧妙，雖然浪漫華麗，卻也庸俗不堪，感覺像是為了人際關係而存在，甜蜜蜜的內餡蘊含社交權利。有一個非正式的調查，據說到您手上的月餅，通常經過三次轉手，多番流動下，月餅的價值也變了調。

如果有一盒月餅送到府上，再也捨不得送人，那就真的送禮送到心坎裡。日式甜甜圈連鎖店Mister Donut，捨棄傳統的漿皮與酥皮，改採日式和果子技法「桃山餅皮」製成的坡堤獅月餅，爽口不甜膩，加上外型可愛，收到的人轉手率極低，往往當天晚上就吃乾抹淨，賓主盡歡。

今年可提早預購Mister Donut的波堤獅月餅禮盒，業者也推出相關預購優惠，包含：在預購期間（8月8日起至9月12日止）購買禮盒即可享79折優惠，還附贈造型可愛的獨家波堤獅時尚托特包，及200元現金抵用券(可原價購買甜甜圈、點心、飲品)。

若尚未決定今年中秋月餅禮盒要選哪家，不妨考慮創意滿點的波堤獅月餅，可讓收禮的人再也捨不得轉送，誠意十足也兼顧面子。

(中時)