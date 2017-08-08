葉全真演偏執媽　自招有玩性沒母性：只對小男生有興趣！

葉全真飾演一個偏執的模範媽媽。（公視）

葉全真、丁也恬同台飆戲。（公視）

《你的孩子不是你的孩子》開鏡。（公視）

金鐘導演陳慧翎執導《你的孩子不是你的孩子》。（公視）

葉全真、丁也恬、鍾欣凌、謝瓊煖出席開鏡記者會。（公視）

謝瓊煖。（公視）

鍾欣凌。（公視）

公視繼《危險心靈》11年後，再推出由金鐘導演陳慧翎執導的教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子》，葉全真繼2000年《輾轉紅蓮》後，再度接演公視戲劇，她在〈必須過動〉單元中，飾演一位擁有金質徽章、對教養很執著的模範母親。葉全真笑說這角色非常適合她，不是因為個性，是因為自己的長相很偏執。

《你的孩子不是你的孩子》7日舉行盛大開鏡記者會，包括葉全真、鍾欣凌、謝瓊煖、丁也恬、雲中岳、劉亮佐、吳朋奉、黃鐙輝、黃采儀、曹晏豪、李英宏、許時豪、王淨等演員都出席。全劇預計在2018年播出。

被問到如果當母親會是哪一種類型？葉全真說，她可能會是鐵面媽媽，但聽朋友說生了小孩性格可能也會變柔軟，現階段她對小孩比較有「玩性」、沒母性，坦言自己只對「小男生有興趣」，比較愛跟小男孩玩，因為能陪摔和陪玩，對小女孩沒耐心，也超怕聽到小女孩的尖叫聲。

「戲精」丁也恬與葉全真同台飆戲，丁也恬飾演森林教育派路線的母親，兩人教育路線截然不同。丁也恬在看過劇本後，大讚又好又真實，是一針見血而非諷刺謾罵的作品，「能接演太幸運了」。

鍾欣凌在〈貓的孩子〉單元飾演母親角色，還必須跟貓對戲。已是兩個孩子的媽的鍾欣凌，聊到對女兒兔寶的教育規畫，笑說是「邊走邊看」，有次兔寶回家哭自己都沒有朋友，結果老公陳清河竟然安慰女兒：「沒關係啊，爸爸也沒朋友！」讓她無奈地說老公真的很「散仙」，「這也算豁達啦！」她說教育方面，自己不懂的，例如英文，因為她自己英文也不好，過海關時連英文的頭和手都分不清楚，所以只能讓老師教，只希望小孩以後變成負責任的人就好。

謝瓊煖前兩個月歷經經紀公司倒閉、領不到拍戲酬勞，這次很感謝陳慧翎找她主演〈孔雀〉單元。她說自己以前沒有理財儲蓄觀念，屬於玩樂型性格，也根本沒有存什麼老本，從另一個角度思考，這次危機就是轉機，反而讓她學會居安思危，演藝工作暫時慧靠自己打理。

謝瓊煖透露自己國中時很叛逆，數理成績不好，常被老師打手心和罰站，卻意外考上當時中壢的第一志願，跌破老師眼鏡。陳慧翎也說，自己從小也叛逆，因為父母教育方式很開放，她成長過程很自由自在，每天一直看電視，考高中前半年，因為看了朱天心的書覺醒，覺得沒考上高中是件很丟臉的事，認真念了半年，結果竟然考運超好，考上北一女。她也慶幸自己從小愛看電視，所以現在真的是看電視也能有飯吃！

該劇改編自作家吳曉樂同名作品《你的孩子不是你的孩子》，並從中挑選5篇改編為5個獨立的故事，分別是〈必須過動〉、〈孔雀〉、〈貓的孩子〉、〈媽媽的遙控器〉、〈茉莉的最後一天〉，邀請到葉全真、謝瓊煖、鍾欣凌、柯素雲、尹馨等「金鐘常勝軍」演出劇中焦慮的母親角色，要為當前台灣社會獻上5篇血淋淋的奇幻寓言，也為被教育體制壓得喘不過氣的孩子、父母，指出一條往前走的路。因為劇本好，讓楊丞琳、楊謹華、劉品言等人都紛紛主動詢問是否能尬一角，但可惜她們都不到媽媽的年紀，最後未能接演。此外，包括魏如萱、吳慷仁、黃健瑋、湯志偉、莫允雯等人也都會客串演出。

《你的孩子不是你的孩子》由公視《那年，雨不停國》製作團隊主創，由屢受金鐘獎肯定的導演陳慧翎執導，全劇於台北拍攝，本劇以扎實的劇本、極具衝突性的角色及影像特色吸引幕前、幕後人才回流。陳慧翎說，沒有一個電視台如公視一樣可以觸碰”教育”這樣敏感的議題，「能講別人不敢講的故事」這也是這次許多演職員願意參與的原因。

(中時)