川普發推文撇「篡位」說

川普上周五抵達紐澤西州展開17天的工作休假。(圖:美聯社)

正在工作度假中的美國總統川普，今天一早便發推文，駁斥有關紐約時報報導指共和黨人打算排除川普謀劃2020的說法，強調他的支持基礎達史上最高。川普表態將競逐連任的意圖明顯。

川普在推特上表示，「川普基礎比過去更為堅強，(儘管有一些虛假的假新聞民調)。」川普還點名紐約時報，用「失敗的」紐約時報作為標註。

紐約時報昨天報導指出，一些共和黨人正放眼2020年總統大選，並已悄悄展開「影子競選」。美國副總統彭斯的名字也出現在該篇報導中，報導指，如果川普不競選連任，彭斯就準備要競逐2020總統寶座。對此，彭斯在推特上發表嚴正聲明駁斥，認為報導冒犯了他和家人還有其團隊，「該則報導的指控很明確是錯誤的，代表了媒體最新一波的企圖要分化這個政府。」彭斯對川普表示效忠的意味濃厚。

川普自上周五起在其位於紐澤西州的高爾夫球場渡假村，展開17天的「工作度假」(working vacation)。川普今天的推文也強調，白宮的冷暖氣系統正在維修的此時，他在紐澤西州的私人高爾夫球場裡勤奮地工作著，下星期還計畫到紐約召開多場會議。

自從川普就職並搬入白宮後，他並未在紐約的川普大樓過夜過。而川普在紐澤西工作度假期間，也會與內閣成員開會，討論包括健保和稅務改革問題。

(中時電子報)