川普發推文撇「篡位」說
正在工作度假中的美國總統川普，今天一早便發推文，駁斥有關紐約時報報導指共和黨人打算排除川普謀劃2020的說法，強調他的支持基礎達史上最高。川普表態將競逐連任的意圖明顯。
川普在推特上表示，「川普基礎比過去更為堅強，(儘管有一些虛假的假新聞民調)。」川普還點名紐約時報，用「失敗的」紐約時報作為標註。
紐約時報昨天報導指出，一些共和黨人正放眼2020年總統大選，並已悄悄展開「影子競選」。美國副總統彭斯的名字也出現在該篇報導中，報導指，如果川普不競選連任，彭斯就準備要競逐2020總統寶座。對此，彭斯在推特上發表嚴正聲明駁斥，認為報導冒犯了他和家人還有其團隊，「該則報導的指控很明確是錯誤的，代表了媒體最新一波的企圖要分化這個政府。」彭斯對川普表示效忠的意味濃厚。
川普自上周五起在其位於紐澤西州的高爾夫球場渡假村，展開17天的「工作度假」(working vacation)。川普今天的推文也強調，白宮的冷暖氣系統正在維修的此時，他在紐澤西州的私人高爾夫球場裡勤奮地工作著，下星期還計畫到紐約召開多場會議。
自從川普就職並搬入白宮後，他並未在紐約的川普大樓過夜過。而川普在紐澤西工作度假期間，也會與內閣成員開會，討論包括健保和稅務改革問題。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。