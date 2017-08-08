美日將在華府召開2＋2安全會議。(圖:美聯社)

美國和日本外交和國防部長將於本月在華府舉行2+2安全諮詢委員會會議，以期因應不斷變化的區域安全環境。

國務院發言人室7日發布新聞表示，美國國務卿提勒森和國防部長馬提斯將於8月17日，與日本外務大臣河野太郎和日本防衛大臣稻田朋美，在華府召開2 +2安全諮詢委員會會議。

新聞稿指出，本次會議重點將關注於美日兩國如何協調因應不斷變化的區域安全環境，加強雙邊安全和防務合作，並評估美軍在日本的繼續調防。

(中時)