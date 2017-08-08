庇護城市被扣錢 芝加哥控告司法部

芝加哥市市長伊曼紐(Rahm Emanuel)表示對勝訴很有把握。(圖:美聯社檔案照)

為抗議美國聯邦政府對於移民庇護城市祭出拒發撥款的做法，美國芝加哥市市長率先發難，周一控告聯邦司法部，希望透過法院討回公道。

伊利諾州芝加哥市市長伊曼紐(Rahm Emanuel)上周五接受廣播專訪時就透露，將在周一入稟聯邦法院控告美國聯邦司法部。伊紐曼市長指出，這項聯邦政策迫使實施移民庇護城市的市長們要面對艱難的抉擇，也就是到底要堅持對庇護政策的承諾，還是要為所需的聯邦撥款低頭。

所謂移民庇護城市是各城市自訂的政策，一般來說就是不追究移民身分，也不會配合聯邦政府掃蕩移民的執法行動。伊紐曼市長表示，「我們不會讓自己處於要在堅守移民歡迎城市價值和強化我們警察部門之間來做出選擇。」他在專訪中表示有信心贏得訴訟，因為「用政策去強迫一個城市是違法也違憲的」。

這起訴訟源於今年7月25日開始，聯邦司法部逐步擴大打擊庇護城市，表示不會再對庇護城市撥款，除非這些城市向聯邦移民當局提供進入監獄資料系統的管道，並且在有非法移民出獄之前就提前通知聯邦移民局資訊，以便移民執法人員去抓人。

聯邦司法部長塞申斯在發表有關打擊行動的聲明中就抨擊，所謂的移民庇護城市讓美國更不安全，因為這些城市漠視法律，還去保護犯過罪的非法移民。

目前芝加哥受到這個政策影響，失去了320萬元的聯邦撥款，這筆錢本來是要用於購置警察裝備。

加州總檢察長賀錦麗上周也曾表示，加州打算控告聯邦政府以拒發聯邦撥款來報復各城市的庇護政策。

(中時電子報)