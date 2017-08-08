杜特蒂獎勵士兵 打IS招待遊香港
菲律賓陷入內戰，政府軍與叛亂組織交戰多次，遲遲未能收復，總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)宣布戒嚴，為了激勵士兵，杜特蒂上周末親自前往前線視察，並對士兵精神喊話，聲稱若成功擊退對方，就有獎勵，「招待大家攜伴到香港免費旅遊」。
菲律賓南部大城馬拉威市(Marawi City)遭到親「伊斯蘭國」(IS)的組織佔領，特地前往第一線像士兵精神喊話，呼籲「要冷靜，要活下來，不要急躁，要好好活著」，「不要動怒，因為憤怒會替你們帶來麻煩」他更強調「我希望讓人心痛的事能減少，我們一定能收復馬拉威，趕走恐怖分子，不要再有悲劇發生」。
接著杜特蒂表示為了獎勵士兵，打贏了之後，招待大家出國吧，可以去香港，並帶上自己的伴侶，費用全免，接著更笑說「如果不想去，告訴我們你想和哪個女明星約會，我們來安排」。
(中時電子報)
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