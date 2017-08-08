絕美奇景在台灣！英仙座流星雨12日登場 每小時150顆劃天際

年三大流星雨之一的「英仙座流星雨」，即將這周六（12日）晚上登場。（達志影像／shutterstock提供）

仲夏夜之夢！今年台灣天空很浪漫！每年三大流星雨之一的「英仙座流星雨」，即將這周六（12日）晚上登場，在晴朗無雲沒有空氣汙染的情況下，每小時最多可見150顆流星劃過夜空。

「英仙座流星雨」與象限儀座流星雨、雙子座流星雨並稱為三大流星雨！而台灣今年夏天就有機會看到此美景！據台北市立天文館預測，今年英仙座流星雨極大期預計是在12日晚上22點至13日的早上10:30

此外，據台南南瀛天文館觀察，在當天太陽下山後，觀星迷就可往東北方低角度夜空開始觀測，一直到夜間22點前月亮昇起前都是最佳觀測期。

想要觀察流星雨，其實以「肉眼」欣賞即可！然觀星地點很重要，需在無光害且視野遼闊處才是最佳位置。天文館建議，以高山最佳，接著是鄉村、海邊，當然城市也能看得到，然畢竟沒有高山視野佳。

此外！南瀛天文館也將於8月12日白天推出夜光許願魔法瓶DIY活動，晚間6點開始，進行「為你讀星願」活動！今年夏天，就來場「星空」之旅吧！

(中時電子報)