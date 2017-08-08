驚！愛愛前「4大地雷食物」！小心「性」趣缺缺
愛愛前最好能洗個澡，吃些東西增加體力！然有些東西可別亂吃！理想的性愛能促進雙方情感與身心交流，除能提升個人提升記憶力、控制血壓、增強自信心、讓身體變得更矯健，然最重要的是性愛過程中，也能讓雙方關係更親密！
然其實「飲食」和「性愛」大有關係，吃對食物能讓性生活更美滿，然，吃錯可能會讓你們「性」趣缺缺！日本網站《TABI LABO》列出以下4種地雷食物！提醒情侶、夫妻在愛愛前可別嘗試，以免掃了「性」！
1、油炸食物
台灣人宵夜喜歡吃油炸雞排、薯條等！然這些油炸食物雖美味，但其中含有大量「反式脂肪酸」。吃多不但會引發心血管疾病、變胖，還恐會致癌。此外，油炸食物也會影響男人勃起，降低精子品質、活動力，對於女性而言也會造成內分泌失調，長久下來恐不孕。
2、乳製品
在「愛愛前」也盡量少吃乳製品，專家表示，若食用全脂乳製產品，脂肪含量高，會對心血管造成危害、容易疲勞並影響性慾。此外，食用太多乳製品也會增加男性前列腺素，讓女性經期時易感到不適。
3、酒精
對許多人而言，酒後能助興，對於「性」也不例外！然據常喝酒也會造成性生活品質下降。據醫學研究指出，啤酒裡含有一種酵素，會限制精蟲活動力，長久下來恐讓男性有性功能障礙、甚至不孕。此外，喝酒傷肝、神經系統，更易造成男性陽痿、射精障礙、睪丸萎縮及性慾減退。專家建議，愛愛前想喝酒助興的話，記得小酌適量即可。
4.甜食
許多女性喜歡睡前吃些甜食，然過往研究指出，甜份太高的食物會影響性激素產量！而這也是決定性慾多寡的賀爾蒙。專家指出，攝取過多糖分不但會影響健康，也會讓雙方在性愛過程中「沒感覺」。
(中時電子報)
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