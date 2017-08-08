假新聞太多？調查：美國人不信任的新聞媒體含CNN、川普

據最新調查指出，美國人不相信的媒體也包括美國總統川普，以及常和川普對槓上的「CNN」。（達志影像／shutterstock提供）

這年頭智慧型手機盛行，人人「記者」！就連許多媒體也要道社群網站、爆料點找新聞點！長久下來造成「假新聞」充斥！話說，主流媒體現在也岌岌可危！據據報導，美國密蘇里大學近來公布一項調查，探究美國民眾對於各大媒體的相信度，其中美國民眾對於各大媒體的相信度，而他們不相信的媒體也包括美國總統川普，以及常和川普對槓上的「CNN」。

《Market Watch》網站報導，全球新聞系權威的美國密蘇里大學 University of Missouri 的 Reynolds 報導學院日前針對美國人對於各大媒體的信任度做了評比！其中結果令人震驚。美國人似乎不太相信自己國家的媒體，反倒比較信任英國媒體。

其中位居信任媒體榜上的第1名的「經濟學人」（The Economist）與第 3 名的「路透」（Reuters）、第 4 名的「BBC」都為英國媒體。此外，跟在後面的則是非盈利單位則是「NPR」及「PBS」，而英國的「衛報」則為居第7名。看來美國人似乎對英國媒體「情有獨鍾」，認為英國佬報的新聞可信度較高。

此外，在「不信任」名單裡裡也大有玄機！主要為謾罵共和黨的激進左派新聞 「Occupy Democrats」 (佔據民主黨)榮登第1名，而網路新聞媒體「BuzzFeed」則是第2名，至於社群媒體和美國總統川普則名列第4、5名。較意外的則是 「MSNBC」與「CNN」都被列為「不信任」名單裡。

美國密蘇里大學 University of Missouri 的 Reynolds 報導學院日前針對美國人對於各大媒體的信任度做了評比！（表格版權為 University of Missouri，圖取自《Market Watch》網站）

前十大最具「不信任」的新聞：

1、Occupy Democrats 占領民主黨（另類左派新聞）

2、BuzzFeed

3、Breitbart（另類右派新聞）

4、社群媒體 (統稱）

5、美國總統川普

6、資訊戰（統稱）

7、Yahoo 雅虎新聞

8、任何網路新聞 （統稱）

9、Huffington Post 哈芬登郵報

10、The Blaze

前十大最具「信任」的新聞：

1、The Economist 經濟學人

2、公共電視（統稱）

3、Reuters 路透

4、BBC

5、NPR

6、PBS （公共廣播臺）

7、The Guardian 衛報

8、The Wall Street Journal 華爾街日報

9、LA Times 洛杉磯時報

10、The Dallas Morning News 達拉斯晨報

(中時電子報)