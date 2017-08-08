假新聞太多？調查：美國人不信任的新聞媒體含CNN、川普
這年頭智慧型手機盛行，人人「記者」！就連許多媒體也要道社群網站、爆料點找新聞點！長久下來造成「假新聞」充斥！話說，主流媒體現在也岌岌可危！據據報導，美國密蘇里大學近來公布一項調查，探究美國民眾對於各大媒體的相信度，其中美國民眾對於各大媒體的相信度，而他們不相信的媒體也包括美國總統川普，以及常和川普對槓上的「CNN」。
《Market Watch》網站報導，全球新聞系權威的美國密蘇里大學 University of Missouri 的 Reynolds 報導學院日前針對美國人對於各大媒體的信任度做了評比！其中結果令人震驚。美國人似乎不太相信自己國家的媒體，反倒比較信任英國媒體。
其中位居信任媒體榜上的第1名的「經濟學人」（The Economist）與第 3 名的「路透」（Reuters）、第 4 名的「BBC」都為英國媒體。此外，跟在後面的則是非盈利單位則是「NPR」及「PBS」，而英國的「衛報」則為居第7名。看來美國人似乎對英國媒體「情有獨鍾」，認為英國佬報的新聞可信度較高。
此外，在「不信任」名單裡裡也大有玄機！主要為謾罵共和黨的激進左派新聞 「Occupy Democrats」 (佔據民主黨)榮登第1名，而網路新聞媒體「BuzzFeed」則是第2名，至於社群媒體和美國總統川普則名列第4、5名。較意外的則是 「MSNBC」與「CNN」都被列為「不信任」名單裡。
前十大最具「不信任」的新聞：
1、Occupy Democrats 占領民主黨（另類左派新聞）
2、BuzzFeed
3、Breitbart（另類右派新聞）
4、社群媒體 (統稱）
5、美國總統川普
6、資訊戰（統稱）
7、Yahoo 雅虎新聞
8、任何網路新聞 （統稱）
9、Huffington Post 哈芬登郵報
10、The Blaze
前十大最具「信任」的新聞：
1、The Economist 經濟學人
2、公共電視（統稱）
3、Reuters 路透
4、BBC
5、NPR
6、PBS （公共廣播臺）
7、The Guardian 衛報
8、The Wall Street Journal 華爾街日報
9、LA Times 洛杉磯時報
10、The Dallas Morning News 達拉斯晨報
(中時電子報)
文章來源：《Market Watch》網站
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範