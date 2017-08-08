.歐洲毒雞蛋 流入英法

歐洲食安風暴越演越烈，荷蘭養雞場所產的雞蛋遭到有毒殺蟲劑汙染，毒雞蛋還跨境流入鄰國。荷蘭與德國超市已緊急將數百萬顆雞蛋下架，甚至毒雞蛋雞蛋已流入英法兩國，荷蘭則估有數百萬隻雞需被撲殺。

德國農業部聲稱，近幾周來至少有300萬顆遭汙染的雞蛋，從荷蘭流入德國境內，而且大多數已賣給消費者。生產的雞蛋含有高濃度的殺蟲劑芬普尼（fipronil），可能危害人類腎臟、肝臟和甲狀腺。

據了解，歐洲委員會7日表示在歐盟快速警告系統下發現可能遭汙染的雞蛋經由德國分送到英法兩國。英國食品標準局表示已緊急調查這批毒雞蛋分送到英國何處，但指流入的雞蛋數量相當少稀少，消費者不用過度擔心。法國政府表示已在該國中西部2家食品加工廠，找到13批荷蘭進口的毒雞蛋，但尚無法確認是否已流入市面。

(中時電子報)