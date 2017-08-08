第8屆金漫獎入圍名單公布！資深漫畫家許貿淞獲特別貢獻獎

許貿淞為臺灣原創漫畫貢獻一生，堅持創作不墜，是臺灣原創漫畫的一部活歷史！（本報系資料照）

由文化部舉辦的第八屆金漫獎入圍名單於7日揭曉。本屆金漫獎總計有209件作品參賽，創歷史新高，隨著數位媒體發達，其中數位作品34件約佔1/6。經評審委員審查結果，本屆共有22件作品脫穎而出入圍！「特別貢獻獎」則由漫畫家許貿淞先生獲得，評審團表示，許老師為臺灣原創漫畫貢獻一生，堅持創作不墜，是臺灣原創漫畫的一部活歷史！其精神足以激勵所有投入本土原創的創作人及新血，故透過金漫獎予以表彰。

本屆參賽作品數量較前屆大幅增加，評審團表示，整體而言，今年新人獎參賽及入圍作品，呼應國內漫畫業界積極的創作氛圍與強勁的創作力道，表現出成熟穩定的技巧與水準，而數位網路作品的加入，更豐富了作品題材與創作方向，展現出新世代旺盛蓬勃的創作發展潛力！

兒童漫畫獎入圍作品，則表現出豐富的想像力與開創性，皆是在科普與教育性質基礎上，富含高度娛樂性的好作品。單元漫畫獎、少女漫畫獎及少年漫畫獎，參賽作品題材非常多元，反映了社會現實、性別互動、寵物日常、流浪動物關懷、存在主義等各式議題，有獨到的設定與創意，其畫風具個人特色、豐富趣味，有趣的內容能引起讀者共鳴，本屆入圍者在這點上，做的十分成功！

青年漫畫獎參賽水準高，競爭最激烈，不少作品在題材上觀察得出創作者的企圖心，入圍作品風格鮮明、經典、新穎兼具，以有溫度及人性的角色，構築出引人入勝的好作品。而編輯獎的入圍者，無論是在傳統出版的範疇，或是數位出版領域上，都展現出追求創新、與時俱進的企圖心，令人耳目一新。

跨域應用獎的部分，則由於參賽作品仍未見出版單位及作者有完整的規劃及實踐，因此在評選的過程中，多數作品未能達到委員的青睞與支持，實為此次競賽遺憾。

為鼓勵臺灣漫畫產業發展，今年金漫獎頒獎典禮將結合國際交流活動擴大辦理，邀請國內外產業菁英，舉辦10場商務交流會、2場論壇講座及產業間商務交易，並與經濟部工業局旗下的VR HACK FEST競賽合作，於其競賽中增設漫畫項目，鼓勵跨域發展。2017金漫獎暨國際交流活動，將於9月11日至12日於臺北文創大樓6樓及14樓盛大舉行。

本屆金漫獎總獎金共計195萬元，各類獎項得獎者僅有1名，競爭非常激烈，得獎名單將於9月12日頒獎典禮時公布。

(中時電子報)