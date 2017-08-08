切記！ 8種比偷吃更傷情感的行為

男女戀愛的大小事，往往比很多事情更為複雜，常因不明原因而起衝突。（達志影像/Shutterstock）

據美國《柯夢波丹》雜誌（cosmopolitan）報導，男女之間的情感，比很多事情都還要複雜，但情感專家提醒，會破壞感情的事情不僅僅是背叛或偷吃，往往在一些互動的細節中，經常一點一滴地造成雙方的矛盾和裂痕擴大，故專家提醒正在戀愛或交往的男女，有12件事情是必須避免和注意的，以免時間久了後，反而成為最終分手或離婚的導火線。十二種行為包含：

一、對自己的伴侶隱瞞或欺瞞事情：

再細小或不重要的事情，一旦隱瞞，除非你做好萬全準備，否則一旦曝光，即便當時是疏忽或白色的謊言，恐怕都會讓雙方的信任感崩裂。畢竟對於伴侶來說，是不是善意的謊言，在曝光後，已不是你說的算了。

二、隱瞞或壓抑所有的情緒：

對於伴侶，將自己所有的情緒全數壓抑，不僅會讓兩人無法有效地溝通，長久下來，也會使對方感覺你的冷漠，甚至於一旦出現矛盾或衝突，這可能成為比火山噴發更嚴重的爆點。

三、不斷地遮掩怨恨：

人與人相處本就有摩擦，不斷地將這些摩擦靜靜地「吞下」，總有一天會成為伴侶之間，最嚴重的心病。

四、缺乏有效的溝通：

不僅僅是聊天或對話，而是雙方總無法真正坐下來，討論細究兩人關係中，那個矛盾、困難和衝突點，卻往往不是草率帶過、就是迴避，反而讓問題愈滾愈大。

五、過於固執：

兩個來自不同家庭的人，在一起生活和相處，如果缺少「妥協」，無論是個別過於固執、或是兩人都固執，那就很難一起過生活。

六、日常瑣事無所不吵：

不管大小事情、輕重緩急，都能成為雙方吵架的點，往往會莫名讓衝突升級。

七、忌妒：

沒來由地對伴侶產生忌妒或不信任的心理，反而會讓關係更快速地惡化。

八、控制慾太強：

對於伴侶所有事情都必須經過自己「同意」，希望把他/她掌握的緊緊地。

(中時電子報)