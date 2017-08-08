誰殺了甘迺迪？ 美官方再解密百萬頁相關文件

遇刺身亡的美國前總統甘迺迪（圖右）與女兒卡洛琳（圖左）。（圖/美聯社）

據美國波士頓環球報（Boston Globe）報導，曾震驚一時的美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案，54年後的今天再次有新的資訊出現，美國國家檔案局（National Archives）日前公開解密，多達5百多萬頁來自於聯邦調查局（FBI）和中情局（CIA）的檔案文件，全是與甘迺迪遭刺殺後有關的電報、訪談、錄音等重要資料，由於資料量實在太大，恐怕仍需一段時間消化，才能有新的觀點或結果產生。但這起刺殺，雖不久候即逮捕兇手李·哈維·奧斯華（Lee Harvey Oswald），但對於多數美國和海外民眾而言，各種傳聞仍讓此案被視為懸案，而美國官方在背後的角色，才是讓大眾真正質疑的焦點之一。

出生於麻州政治世家的約翰·甘迺迪，父親老約瑟夫·甘迺迪（Joseph P. Kennedy, Sr.）在一戰後靠股票投資成為鉅富，並因支持羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）當選總統，當上美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）主席等職務，成為政壇名人。約翰是家中次子、後成為司法部長的羅伯特（Robert F. Kennedy）則是三子，自幼患有愛迪生氏病（Addison's disease），造成他長期隱瞞自身健康史，並大量使用依賴大量的鎮靜劑、止痛藥等藥物以抑制病情。畢業於名校哈佛大學後，投入軍旅成為海軍情報官，並在戰爭後進入政壇，1947年選上聯邦眾議員、5年後擊敗對手成為參議員，也在此時與被稱為「賈姬」的賈桂琳·甘迺迪（Jacqueline Kennedy）完婚。

1963年11月，美國已故前總統甘迺迪（圖中左）偕同第一夫人賈桂琳（圖中右）飛抵德州達拉斯進行訪問。（圖/美國總統辦公室）

甘迺迪（車後排左）於遇刺前最後身影，與夫人賈桂琳（右側粉色者）、以及德克薩斯州州長約翰·康納利共乘車內。（圖/維基百科）

這位大力推動太空計劃的高人氣總統，卻在1963年與副總統詹森（Lyndon B. Johnson）、第一夫人賈桂琳訪問達拉斯途中，於公開場合遭人開槍刺殺，一擊正中腦部而斃命，留下至今仍謎團疑點重重的懸案。然而，也正如其善於經營公眾形象一般，甘迺迪與著名女星瑪莉蓮夢露（Marilyn Monroe）的私情逐漸成為家喻戶曉的話題，而在他身故後，賈桂琳於1968年在小叔羅伯特亦遭槍殺後，遠離美國改嫁希臘船王歐納西斯（Aristotle Onassis）一事，亦成為一段佳話。

甘迺迪遇刺不久後，隨即被逮捕的兇手李·哈維·奧斯華（圖中央）。（圖/美聯社）

甘迺迪遇刺的影片。

本次解密的文件中，其中有17個訪談錄音檔倍受關注，來自已故的前蘇聯（USSR）國家安全委員會（KGB）探員尤里·諾森柯（Yuri Nosenko）上校的對話，聲稱兇手李·哈維·奧斯華，在案發前數年前往蘇聯時，受蘇聯指示而進行本次暗殺，但此對話在當時並沒有人相信他。隨著愈來愈多文件解密公開，甘迺迪案能否水落石出，還得靠學者專家們的細細梳理，恐才能從茫茫文件中找出那細微的蛛絲馬跡。

(中時電子報)