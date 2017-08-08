孤獨比肥胖致命 早死風險高5成
大家都知道肥胖對身體健康影響很大，甚至帶來許多致命疾病，不過最新研究指出孤獨甚至比肥胖更致命，相較於社會適應良好者，孤獨的人早死風險高出50%。
美國研究人員進行了218項有關社會孤立和孤獨影響健康的研究，在400萬名受試者當中，得到結果顯示，肥胖導致人在70歲前死亡的風險約高出30%，但較於正常人，孤獨的人早死風險高出50%。
研究者猶他州楊百翰大學（Brigham Young University）心理學教授茱莉安（Julianne Holt-Lunstad）表示，社交被廣泛視為人類基本需求，對安康和生存至關重要，人們應該要為退休後的經濟與社交生活做規劃，因為對於許多人而言，工作場合朝夕相處的人是他們最大的互動來源。
茱莉安強調，接受監護式照顧的幼兒若長期缺乏與人互動，難以成長茁壯，死亡風險也較高，事實上，社會孤立或單獨監禁經常作為懲罰。
另外，約克大學（York University）最近研究發現，孤獨的人罹患中風或心臟病的風險高出約30%，而這兩種疾病恰好是英國兩大死因。
(中時電子報)
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