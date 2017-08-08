爸爸節仍高溫！北部體感41度！遊日留意諾盧颱風動態
今（8月8日）父親節！話說昨日立秋，然台灣感受不到秋天涼意，大台北還飆出38.5度高溫！今天受西南風，白天氣溫偏高，北部將有37度左右高溫，體感溫度上看41度，外出要做好防曬。另第5號颱風「諾盧」今日會進入本周的中部若需前往日本的民眾，需注意颱風動態。
今、明（8、9日）兩天西南風影響，中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖大多為多雲到晴，白天氣溫偏高，北部及基隆地區將有37度左右高溫發生的機率、至於中南部高溫上看34度，花東高溫也上看35度。
針對近日高溫，衛生福利部國民健康署提醒民眾，外出需做好防曬工作，任何人都有可能發生熱傷害，記得補充水分、保持涼爽、提高警覺。
午後東北部、東部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨。今、明兩天東半部沿海地區易有長浪發生；中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）及馬祖易有８至９級強陣風，沿海風浪較大；東南部地區有焚風發生的機率，請注意。
值得注意的是，第5號颱風「諾盧」已在日本本州附近登陸，預計今日會進入本周的中部，若需前往日本的民眾，需注意颱風的動態及日本航班資訊。
至於在今天空氣品質部分，全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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