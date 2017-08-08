2菲律賓媒體工作者 2天內被殺

自從杜特蒂就任以來，至今已有4名媒體工作者被殺害。(圖片取自美聯社)

菲律賓媒體工作者，經常受到迫害，近日菲律賓有關當局今天說，兩名媒體工作者於兩天內在菲國不同事件中遭射殺。

據了解，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）去年就任以來，這是第三和第四名遭殺害的媒體工作者。而這兩名被射殺的人是，廣播員阿力加威（Rudy Alicaway ）和專欄作家狄亞士（Leo Diaz）都是受害者當時都正騎著機車，槍手騎機車從後方追上並開槍射殺他們。

60歲的狄亞士是Balita記者和一家社區報紙的專欄作家。他今天在南部的季里諾總統鎮（President Quirino ）遭殺害。據傳他曾任警職，報導過政治貪腐、非法賭博和毒品等檯面下新聞。另一名受害者是47歲的阿力加威在DXPB電台主持每週一次社區新聞，昨天在莫拉菲鎮（Molave）遭殺害。

(中時電子報)