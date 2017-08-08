傅崐萁花6億鋪香榭大道 稱「千年不壞」 遭審計部檢討

花蓮縣政府表示，日出觀光香榭大道將比照東大門夜市鋪設印度黑搭配泉州白的花崗石地磚，有質感又耐用。（本報系記者 阮迺閎攝）

花蓮縣政府將在自由街上耗資6.37億元興建1.4公里的日出大道，因造價昂貴，備受外界爭議！對此，花蓮縣長傅崐萁5月間在議會中答詢縣議員表示，「這建設百年、千年不會壞！」然這條大道近日遭審計部花蓮審計室提出檢討意見，認為縣府要自籌花崗石鋪面工程龐大經費，卻尚無明確支應的財源。

花蓮縣長傅崐萁。（本報系資料照）

自由時報網站報導，花蓮縣政府計畫耗資.37億元興建日出大道，其中將花3億多元鋪上與東大門夜市相似的黑白花崗石。由於引發造價昂貴爭議。對此，花蓮縣府回應是為「樹立千年經典建築」，其所引領的公共建築永續經營新思維非透過數字可估算「無價」。

此外，花蓮縣長傅崐萁5月間在議會中答詢縣議員質問也重申：「這建設百年、千年不會壞，若算1000年，每年成本約40萬，但為花蓮帶來的效益是非常大！」

此大道由於爭議未解，加上花蓮縣府未與當地居民達成共識，遲至今年1月始召開說明會。而近日審計部報告出爐，報告中指出，花蓮縣府要自籌花崗石鋪面工程龐大經費，縣府今年度以追減「全縣道路橋梁、交通設施等興建改善及維護工程」預算經費2000萬元充作其中一部份的財源，已占今年縣內道路預算經費 6083萬餘元中的32.87％，然目前花蓮縣政府卻尚無明確支應的財源，恐排擠其他施政計畫所需經費。

(中時電子報)