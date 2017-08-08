傅崐萁花6億鋪香榭大道 稱「千年不壞」 遭審計部檢討
花蓮縣政府將在自由街上耗資6.37億元興建1.4公里的日出大道，因造價昂貴，備受外界爭議！對此，花蓮縣長傅崐萁5月間在議會中答詢縣議員表示，「這建設百年、千年不會壞！」然這條大道近日遭審計部花蓮審計室提出檢討意見，認為縣府要自籌花崗石鋪面工程龐大經費，卻尚無明確支應的財源。
自由時報網站報導，花蓮縣政府計畫耗資.37億元興建日出大道，其中將花3億多元鋪上與東大門夜市相似的黑白花崗石。由於引發造價昂貴爭議。對此，花蓮縣府回應是為「樹立千年經典建築」，其所引領的公共建築永續經營新思維非透過數字可估算「無價」。
此外，花蓮縣長傅崐萁5月間在議會中答詢縣議員質問也重申：「這建設百年、千年不會壞，若算1000年，每年成本約40萬，但為花蓮帶來的效益是非常大！」
此大道由於爭議未解，加上花蓮縣府未與當地居民達成共識，遲至今年1月始召開說明會。而近日審計部報告出爐，報告中指出，花蓮縣府要自籌花崗石鋪面工程龐大經費，縣府今年度以追減「全縣道路橋梁、交通設施等興建改善及維護工程」預算經費2000萬元充作其中一部份的財源，已占今年縣內道路預算經費 6083萬餘元中的32.87％，然目前花蓮縣政府卻尚無明確支應的財源，恐排擠其他施政計畫所需經費。
(中時電子報)
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