看好陸客龐大商機 萬豪酒店與阿里巴巴結盟合作

萬豪酒店集團與阿里巴巴合作，不僅引入支付寶，更想藉阿里巴巴之手，擴大其在大陸的市場規模。（達志影像/Shutterstock）

據路透社（Reuters）報導，國際連鎖品牌萬豪酒店（Marriott International Inc）集團宣布，將與阿里巴巴集團結盟合作，促進大陸旅客出國旅遊，能透過阿里巴巴旗下的通路直接訂購萬豪各品牌的飯店房間，同時，萬豪集團更鼓勵旅客，登記加入他們的會員計畫，將能擁有僅供會員的特別優惠價。既然與阿里巴巴合作，這更意謂著未來萬豪集團旗下的飯店，也將能全面接受支付寶系統付款，萬豪集團看好陸客商機，欲藉每年約7億人次旅遊的大陸市場，讓其名下多品牌飯店的住房率能衝上高峰。

成立1927年美國華盛頓，萬豪集團是當前全球知名的跨國飯店管理公司，從小型的啤酒餐廳、到第一間飯店成形，更隨著業務逐漸擴大，更開始併購世界各大飯店品牌，並在納斯達克（NASDAQ）上市，業務範圍涵蓋美國與海外110多個地區或城市，管理逾5,700家酒店，員工總人數達15萬人之多。目前旗下知名飯店品牌包含：麗思卡爾頓（RITZ CARLTON）、JW萬豪酒店（JW MARRIOTT）、萬麗酒店（RENAISSANCE）、萬怡酒店（COURTYARD）等，並在去年砸重金收購了擁有喜來登（Sheraton）、威斯汀（Westin）和W飯店品牌的喜達屋酒店（Starwood Hotels & Resorts）集團。

(中時電子報)