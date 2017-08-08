處罰表妹偷冰棒致死 她被判死

珊曼莎艾倫（Sammantha Allen）虐待表妹致死，被判死刑。(圖片取自nydailynews)

美國發生一名女子，因為10歲大表妹偷了一根冰棒，一氣之下將他關進塑膠儲物箱中致死，被捕後被以一級謀殺罪以及虐待兒童起訴，陪審團7日達成判決，獲判死刑。

事發於2011年7月11日，鳳凰城一名29歲女子珊曼莎艾倫（Sammantha Allen），因為10歲大表妹愛梅迪爾（Ame Deal）偷了一根冰棒，夥同先生將愛梅迪爾鎖在儲物箱中，並將儲物箱置於戶外一整晚，愛梅迪爾隔天被發現死亡。珊曼莎被控協助先生施罰。

檢察官指愛梅迪爾除了這起事件被處罰致死，之前長期遭受虐待，愛梅迪爾曾被強迫吃狗屎，赤腳踩碎鋁罐，在攝氏45度高溫下被罰赤腳走在人行道上，甚至被丟進冰冷泳池中，長期被毆打，因此她患有憂鬱症、注意力不足症，且智能發展不足。

而珊曼莎的先生約翰艾倫（John Allen）被以一級謀殺和虐童罪起訴，將於10月9日受審，也恐遭判死刑。珊曼莎被判死刑也將成為美國第55名獲判死刑的女性。

(中時電子報)