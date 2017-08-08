8月8日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●轉個念…重啟核電 紅燈變綠燈

重啟核電真的沒有那麼困難！全台供電吃緊，昨亮出限電警戒的首顆紅燈，預期本周五前，紅燈仍將高高掛，台電窮盡洪荒之力挖東牆補西牆，但限電威脅依舊。在缺電危機中何不轉個念，核一廠1號機、核二廠2號機，只要政府點頭重啟發電，備載容量可增加4.6％，紅燈變綠燈，限電隨風而去。

●跨界女神媽祖 兩岸破冰契機

媽祖可望成為兩岸破冰契機。綠營執政後，由蔡英文總統擔任中華文化總會會長的首檔活動以媽祖為主題，「Hello, Miss Lin跨界女神數位遶境」，透過多媒體等台灣創意為媽祖遶境帶來當代意象。不過由於蔡總統去年五二○就任之後，兩岸官方交流中斷，文化總會首檔展覽以「中國大陸來的媽祖」為主題，也讓外界對於中華文化總會的選材充滿想像。

●拚連任 柯P保證中途不落跑

對於2018年縣市長選舉，台北市長柯文哲昨天明確地說，2018年他會參選台北市長，如果連任，會把第二任任期做完，雖然有人建議他參選2020年總統大選，但柯P強調，不會去選2020，甚至選總統在「可見的未來都不會」。

《蘋果日報》焦點要聞

●疑毒駕害命 國道警殉職

悲傷父親節！昨父親節前夕，新竹一名國道警察，前往國道三號新竹香山路段處理廂型車爆胎待援戒護時，遭拖板車從後方疾速追撞慘死，另有五人受傷，肇事司機辯稱為了閃車才釀禍，但行車記錄器顯示事發時前方無車遮蔽，該司機雖坦承六天前曾吸毒，但警方懷疑司機是因疲勞駕駛或吸毒恍神才肇事。罹難警員的獨子昨得知噩耗，神情哀傷，難過得說不出話，無法接受父親節前夕失去爸爸。

●清泉崗10官兵驗出毒 全因感冒藥

空軍清泉崗基地二月間莫名出現五十三包安非他命，為追查毒品來源，軍方下令全營二千五百餘名官兵接受尿液篩檢，其中十名尿液未過的官兵，改採集毛髮送調查局檢驗，結果確認十人均因服用含有可待因成分的感冒藥物，導致尿液呈現毒品陽性反應，台中地檢署日前已不起訴十名官兵，將續追毒品來源。

●韓賊遭聲押 怨警方毀名譽

韓國籍慣竊趙準基，本月一日涉嫌潛入民進黨中央黨部偷走九萬多元現金，前天趙男落網後，竟主張遭違法逮捕，質疑台灣像緝捕殺人犯一樣抓他，害他名譽全毀，向法院聲請提審企圖爭取釋放，但被駁回，台北地檢署偵訊後，以趙涉犯加重竊盜罪嫌重大，且在台無固定居所、有逃亡及再犯之虞，向法院聲請羈押趙男。

《聯合報》焦點要聞

●醫療體系Ｍ型化 地區醫院消失200家

從去年底至今年五月，在台南善化區經營四十年的兩家知名老醫院相繼歇業，一是位於中山路鬧區的侯安醫院，另一家是僅百公尺遠的謝醫院，據了解未來都將「轉型」為養護中心，爭取長照商機。

●想當「朱庇特式」總統 馬克宏蜜月期很短

法國總統馬克宏上任時在國內外都享有超高人氣，讓其他國家領袖羨慕不已，不過他的蜜月期很短，上任不到三個月，支持度已大幅下滑，根據上周公布的四項民調，他的支持度在百分之卅六到五十四之間，與他五月當選時的百分之六十六已不可同日而語。

●國民黨戰北市 吳敦義：不是常討論的人選

國民黨二○一八年台北市長由誰出征各方關注，對於傳出國民黨可能在台北市推「奇兵」，準主席吳敦義昨天被問及時強調，台北市長選戰「沒有所謂的奇兵」，只不過不是大眾常常討論的人選，有些表態晚一些，但「這不叫奇兵」。他並對相關人選提出條件，表示未來要競選地方首長，一定是熟悉地方、地方也熟悉的人，且對地方有責任感、有使命感很重要。

《自由時報》焦點要聞

●立委訪美團助談判 獲不漲價共識 我買美高教機引擎 省下數十億

國會與行政單位合作出擊，省下數十億元公帑！我國新一代高教機引擎系統將透過台美合作技術平台研發，立法院外交及國防委員會立委日前組團訪美，造訪將生產引擎系統的國際渦輪引擎公司（ＩＴＥＣ）。據了解，美商漢威原希望調漲高教機引擎系統的售價，但朝野立委拜會時一致強調「預算已定案、不會再追加」，台美兩方談判數日後達成共識，最後以「不漲價」作結。

●外人專法解慮 4限1查把關 化解衝擊本勞疑慮 實習、尋職簽證將總量管制

國發會提出的「外國專業人才延攬及僱用法草案」（簡稱外人專法）被列為下個會期優先法案，為了拚明年上路，國發會昨針對外界較有疑慮的「實習簽證」及「尋職簽證」，祭出「四限一查」嚴格把關；在開放人數上，第一年實習簽證僅五百人、尋職簽證兩千人，之後逐年檢討公告，以保守穩健的原則，爭取外界支持。

●終審法院法官 擬改總統形式任命

總統府司改國是會議分組會議四月曾決議，總統可政治任命終審法院法官，被外界質疑擴權；司法改革國是會議總結會議週六登場，有司改委員將在當天提案修正，終審法院法官由司法院長提出應任人選的兩倍，由遴選委員會選出應任人選，交由總統做形式任命，以化解外界疑慮。

※編按：不同報之相同、相關新聞不會重複列入此篇

(中時電子報)