小英穿長袖看少棒 侯漢廷：不把缺電當回事

蔡英文穿長袖看球賽，被轟冷氣開很大。（圖/取自蔡英文臉書）

蔡英文總統前天PO出在電視機前觀看U12世界盃少棒冠軍賽畫面，表示「拚盡全力就沒有遺憾」，但她身上的長袖成了焦點，網友留言「是不是冷氣開很強？」、「缺電還穿長袖呢」。對此，新黨新思維主任侯漢廷酸，「證明沒有苦民所苦，不把缺電當回事」。

全台陷入缺電危機，政院祭出節電措施，要求公家機關中午13時至15時不開冷氣，引起公務員大反彈。繼綠委陳亭妃拍節電影片時，被眼尖網友發現空調溫度顯示25度，身上還穿長袖，挨轟作秀，蔡英文日前PO出的穿長袖看球賽照，也被質疑是冷氣開很大。

侯漢廷表示，這兩件事情可分析出2種狀況，第一種是幕僚搞不清楚輿論；第二種狀況是幕僚雖有警覺，但總統完全不在意，「情境如下：可以拍一張總統穿長袖的照片嗎？幕僚：我覺得不行！會被酸。總統：我覺得可以！開冷氣沒什麼」。

不過，不管是什麼情況，侯漢廷認為，都證明了總統團隊沒有苦民所苦，不把缺電當回事，「台電員工冒著高溫搶修機組發電，難道是讓高官穿長袖？要民眾關冷氣，自己爽吹冷氣，都不覺羞愧嗎」？

(中時電子報)