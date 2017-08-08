小英穿長袖看少棒 侯漢廷：不把缺電當回事
蔡英文總統前天PO出在電視機前觀看U12世界盃少棒冠軍賽畫面，表示「拚盡全力就沒有遺憾」，但她身上的長袖成了焦點，網友留言「是不是冷氣開很強？」、「缺電還穿長袖呢」。對此，新黨新思維主任侯漢廷酸，「證明沒有苦民所苦，不把缺電當回事」。
全台陷入缺電危機，政院祭出節電措施，要求公家機關中午13時至15時不開冷氣，引起公務員大反彈。繼綠委陳亭妃拍節電影片時，被眼尖網友發現空調溫度顯示25度，身上還穿長袖，挨轟作秀，蔡英文日前PO出的穿長袖看球賽照，也被質疑是冷氣開很大。
侯漢廷表示，這兩件事情可分析出2種狀況，第一種是幕僚搞不清楚輿論；第二種狀況是幕僚雖有警覺，但總統完全不在意，「情境如下：可以拍一張總統穿長袖的照片嗎？幕僚：我覺得不行！會被酸。總統：我覺得可以！開冷氣沒什麼」。
不過，不管是什麼情況，侯漢廷認為，都證明了總統團隊沒有苦民所苦，不把缺電當回事，「台電員工冒著高溫搶修機組發電，難道是讓高官穿長袖？要民眾關冷氣，自己爽吹冷氣，都不覺羞愧嗎」？
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。