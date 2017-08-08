王丰：為了賣武器 美國顯然在耍弄台灣
國安會上周進行政軍兵推，在這次兵推前，國防部與美軍完成一項機密的「台灣防衛戰略兵推」，然而美方演練的犯台模式，沒有一項是解放軍登陸台灣。對此，王丰直言「為了賣武器，美國顯然在耍弄台灣」。他說明白這層道理以後，就知道為何美國兵推不推解放軍登陸台灣的想定。
據《聯合新聞網》報導，國防部才與美軍完成一項機密的「台灣防衛戰略兵推」，雙方派遣上校以上軍官參與，紅軍由美軍扮演，以美方觀點看解放軍犯台方式。美方演練的犯台模式，並沒有一項是解放軍登陸台灣。
王丰指出，在美國人心目中，買他武器的國家死不死人，打仗勝不勝，這都不是美國政府和軍火商考慮關切的重點。美國盤算的重點是軍火生意可不可以川流不息，永續經營。
為何美國兵推不推解放軍登陸台灣的想定？王丰說如果假使解放軍登陸台灣，那不就是表示game over了嗎？台灣一旦game over，那美國的軍火舊貨不就又少一個闊佬冤大頭？這也就是六、七十年以來，美國始終要讓台灣確保「維持現狀」的根本原因了。「只有台灣『維持現狀』，美國的軍工複合體的武器訂單方可確保源源不絕」。
王丰說美國兵推當然不會把解放軍犯台的方式，列入解放軍登陸台灣的這項假設。除了賣武器的「永續經營」之思考，如果往悲觀處思索，美軍是不是也在暗示一旦解放軍登陸，大概也不必再談什麼了，更別談賣武器的事了。他說台灣一旦和大陸兵戎相見，台灣的勝算有多少？台灣能撐多久？美國人最清楚不過了。既是兵推，美國方面卻不設想解放軍登陸台灣，這意思是什麼？「不必明言，我們心裡都有數。絕不是美國人糊塗了，而是美國人在耍弄台灣。一邊耍弄，一邊還竊笑:台灣錢，真好賺」。
(中時電子報)
文章來源：王丰臉書
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