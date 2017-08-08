舉國陷烤刑 羅智強：蔡英文能不能為芭樂票道個歉
近期台灣陷入缺電危機，行政院要求行政機關下午1點到3點盡量不要開冷氣！但前天總統蔡英文在臉書貼出穿長袖觀看棒球賽的照片，引發質疑「冷氣開很強」。前總統府副秘書長羅智強認為，舉國都陷入「烤刑」，而蔡英文要公務員別吹冷氣，自己卻吹，羅直批「能不能出來為自己的『非核不缺電』的芭樂票道個歉。這是起碼的誠意，好不！
蔡英文前晚發文寫下鼓勵參加U12世界盃少棒賽的台灣小將們，但她的衣服反成焦點，網友質疑蔡總統在家穿長袖，「是不是冷氣很冷？」對比之前行政院要求行政機關盡量不要開冷氣的政策格外諷刺。
對此，羅智強認為舉國都陷入「烤刑」，而蔡英文，叫公務員別吹冷氣，自己卻貼個吹冷氣看電視的照片，大家本來就不期待「吃要六萬御廚、行要千萬房車、住要億萬裝修」的金枝玉葉和大家共體時艱不吹冷氣。但能不能出來為自己的「非核不缺電」的芭樂票道個歉。這是起碼的誠意，好不！
只能説，蔡英文真的是很有本事。從二蔣時代開始一步一步把台灣打造出強大的電力基礎設施，讓後來的台灣在拚經濟時，原以為「再也」不用擔心電力不足的問題。蔡英文上台一年，就把台灣打進第三世界，天天要為限電、跳電擔驚受怕。公務員被砍完年金，還得被砍冷氣。
民進黨過去常説：「國民黨不倒，台灣不會好！」可好了，蔡英文的「非核不缺電」芭樂票打趴了國民黨，國民黨真倒了，現在「民進黨很好，台灣卻快倒」。
(中時電子報)
文章來源：羅智強 臉書
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