限電邊緣 核四測試設備 遭質疑藏電
氣溫飆高，今年首顆限電紅燈昨（7日）亮起，網路流傳，就連封存中的核四廠也緊急發動柴油發電機支應。不過，台電澄清，核四是進行早就排定的設備測試，並非供電調度。
昨天有網友在PTT發文，指供電吃緊，就連封存核四廠內的緊急柴油發電機都出動，卻在台電官網用電資訊上看不到這筆資訊，質疑台電是否藏電。
對此，台電公司公服處主管晚間接受中央社訪問表示，核四廠雖然已封存，但仍有許多設備要進行測試，今天核四廠的緊急發電機組正好排定設備測試，且發電量非常少，並非作為今天供電調度需求。
行政院原能會今晚也發布新聞稿指出，目前核四廠處於資產維護期間，台電為確保資產價值最大化，對於相關設備仍持續定期維護保養及執行測試；同時，台電執行 3台緊急柴油發電機運轉測試期間，會併聯外網對外輸出電力。
原能會說，核四廠從未裝填核子燃料，當然也就沒有核四廠起動發電的狀況。
(中時電子報)
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