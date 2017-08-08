世界麵包冠軍吳寶春開旗艦店，7期生活圈增房市買氣

台中市7期市政北二路兩側豪宅，獲台中國家歌劇院加持，吸引熱愛藝文的頂級客青睞。（盧金足攝）

世界麵包冠軍吳寶春的麵包旗艦店將進駐台中市7期，增加市政北二路「名人巷」的集客力。（盧金足攝）

有「名人巷」之稱的台中市市政北二路7期豪宅，除了緊臨台中國家歌劇院的地段優勢，最近因世界麵包冠軍吳寶春的麵包旗艦店將進駐7期，明年陸續有國際文創產業、知名精品「三宅一生」在該區展店，名人生活圈逐漸成型。

國際知名品牌看準名人群聚和富豪聚落效應，紛紛搶進7期豪宅插旗，位在市政北二路、惠中五街的「T&R廣場」占地525坪，建坪約1100坪，吸引知名品牌搶駐。

被譽為國寶級麵包師傅的吳寶春全新旗艦店，店面已裝潢快完工，預計8月中下旬正式開幕，台中市長林佳龍也與吳寶春計畫合作，烘焙2018台中世界花博專屬的「花博麵包」。

不動產業者表示，由於「名人巷」知名度高，鄰近「T&R廣場」富豪集客力強，可望成為7期新名流聚落，除吳寶春麵包店，高級餐廳及國際知名文創產業也相中7期，看好「T&R廣場」變成台中的「華山藝文特區」。

住商不動產7期南屯店經理蔡鴻霖說，選擇在7期開店的國際品牌，不僅是看準富豪群聚及緊鄰國家歌劇院，國際品牌主打「概念店」，看重「名人巷」的人文氣息、世界級建築及都市大片綠地等意象，帶動商機。

7期向來是台中豪宅指標區，隨著國際品牌入主，生活機能提升，可望帶動新一波自住型富豪群聚效應，使7期房價有撐，市政北二路上熱銷豪宅「銳豐悅觀」，請出美日名師操刀，由美國貝爾高林設計現代外觀，日本大師橋本夕紀夫規畫公共空間，成為7期亮點。

吸引「三宅一生」進駐的「精銳音悅廳」，是精銳建設挾20年豪宅經驗打造，力邀設計半島酒店聞名的BBGM設計團隊規畫公設，全棟以音樂為概念，為豪宅「量身訂製」打造，呼應國家歌劇院的藝文氣氛，吸引熱愛藝文的頂級客青睞。

住商不動產7期南屯店協理張光華認為，市政北二路兩側豪宅是7期精華區域，獲台中國家歌劇院、「名人巷」加持，「T&R廣場」周遭的「精銳音悅廳」、「銳豐悅觀」、「國泰層峰」、「寶輝花園廣場」等建案，房市買氣也受惠。

(中時)