大陸海軍演習 實射導彈數十枚

大陸海軍舉行實兵實彈對抗演習，實射各型導彈數十枚。(圖/cctv)

中國與印度軍隊在洞朗地區對峙、南海又有美艦頻頻「自由航行」為名挑戰主權之際。中國大陸海軍昨(7)日在在黃海、渤海舉行實兵實彈對抗演習，實射各型導彈數十枚，展示軍武實力，警告外國覷覦企圖。

據《環球網》報導，習參演兵力以各戰區海軍為主，包括空軍部分兵力，涵蓋航空兵、潛艇、水面艦艇和岸防部隊各類作戰平台。參演部隊分為紅藍雙方進行攻防演練，數十艘水面艦艇、潛艇，十餘架飛機和岸導部隊組成多個突擊群，緊扣實戰要求，聚焦重難點問題，展開了諸軍兵種合同對海對陸突擊、航空兵制空攔截等10多個課目的演練。

這次軍演是中國大陸軍隊規模結構和力量編成改革調整后，海軍首次集結三大艦隊兵力在黃海、渤海兩個方向同時實施的大型實兵實彈演習。

(中時電子報)