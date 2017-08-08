虧損嚴重 「日本顯示器」擬裁員4千人

「日本顯示器」公司（Japan Display Inc、JDI ）。(圖取自/j-display網頁)

經營重建中的「日本顯示器」 （Japan Display Inc、JDI ）為解決嚴重虧損問題，擬訂結構改革方案，內容包括裁員約4千人，並考慮接受外來的投資。

JDI因液晶事業低迷使財務基礎惡化，為改善財務狀況而急於加速轉型生產落後南韓企業的有機EL(有機發光二極體面板)。

JDI藉著徹底改善液晶面板的生產體制，降低固定資產的損失，盼2017年度(至2018年3月止的會計年度)列入逾1500 億日圓的特別損失。

JDI 是由日立製作所、東芝、SONY的液晶事業於2012年合併設立的公司。由於主要的液晶事業經營不振，加上轉換成有機EL的顯示器事業延遲而業績持續惡化中。這是JDI在公司設立5年來，首次著手進行徹底的結構改革。

(中時)