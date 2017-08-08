自曝是田單後裔 日據時代台灣總督竟是中國人？

日據時代台灣田 建治郎，自曝是田單後裔 。(圖/戴忠仁提供)

台北沐春堂本周六將拍賣八田與一重要文物，這些也是台灣重要文化財，不過國寶檔案主持人戴忠仁，日前發現有件書法作品和八田與一有關，而且沒有這名作者，就不會有八田與一和嘉南大圳，這個重要關鍵人物就是書法作者田 建治郎。

戴忠仁將在節目揭密田 建治郎在台灣任內政績。(圖/戴忠仁提供)

戴忠仁表示，日本台灣總督前後有十九任，大部分是軍人出身，而書法作者田 建治郎則是首位文人總督，他除了升任八田與一為工程師，也支持興建亞洲最大的水利工程嘉南大圳，當年就任記者會時除了表示自己姓「田」，祖墳在大陸，接見台灣首位飛行員謝文達時，還自曝是戰國時代齊國田單後裔，任內政績曾多不勝數，像是更改台灣多處地名，像是臺北艋舺改為萬華、打貓改為民雄、葫蘆墩改為豐原，打狗改為高雄則是因為名稱「太土」，此外為了讓台灣人效忠天皇，便施行同化政策，除了開放日台同婚，還將台灣改為五州二廳，完成地方政制改革，更廢除則既有的鞭刑制度，不過也曾面臨蔣渭水、蔡培火等人成立臺灣議會強烈請願，但在他下令全台搜捕之後，全部人皆被判了刑。

此外擁有深厚漢學學養的田 健治郎，長達40年時間用漢文書寫日記，這也成為唯一留下治臺完整日記的總督，中央研究院也保留其資料，當作是研究台灣近現代史的寶庫，對此戴忠仁表示這次拍賣的書法，是田 建治郎少有流通的墨寶，為了不讓這份台灣記憶外流，希望和八田與一的文物都能獲政府重視。

(中時電子報)