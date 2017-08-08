太平洋戰場關鍵 瓜達康納爾島戰役75周年

盟軍在瓜達康納爾島上渡河。（圖/美國陸戰隊）

被後世研究者譽為二戰太平洋戰場關鍵戰役、瓜達康納爾島戰役（Battle of Guadalcanal）是徹底粉碎日本持續擴張野心的最後一根稻草，這場歷時半年的消耗戰，雙方均損耗了大量的戰艦、飛機，日軍死亡人數多美軍一倍，迫使日本最終選擇撤軍。也是這一個撤軍的動作，讓日本從戰略優勢走向劣勢，反而由盟軍從被動防禦，轉為主動反攻的態勢，與同時期的史達林格勒會戰、阿拉曼戰役、火炬行動一起，吹響反攻的號角。

瓜達康納爾島位於南太平洋，隸屬索羅門群島之一，繼盟軍取得中途島海戰勝利後，逐漸取得制海權優勢後，為打擊日本海軍的力量、並保護美國與澳洲的補給路線，美國艦隊總司令，海軍上將恩斯特·金恩（Ernest Joseph King）提出攻擊瓜達康納爾島的計畫。由海軍和陸戰隊為主力，行動代號為「瞭望台」，行動日期為1942年8月7日，率領75艘戰艦和運輸艦、以及16,000名盟軍展開登陸作戰。光是登陸作戰，日軍就損失了30多架戰機，週邊小島的守軍也幾乎全軍覆沒，而美軍也損失了數艘運輸艦，陸戰隊約有百人陣亡。

抵達瓜達康納爾島的美國陸戰隊士兵，正在進行休息。（圖/美國海軍陸戰隊）

戰役後，倒臥在海灘上的日軍遺體。（圖/美國海軍陸戰隊）

回應盟軍的登陸行動，日軍大本營也派出由百武晴吉中將指揮的日本帝國陸軍第17軍，前往瓜達康納爾島進行增援任務，並與山本五十六指揮的聯合艦隊聯手，反攻盟軍登陸所在地的海灘，卻因低估其火力和兵力，勉強抽調的單位在泰納魯河畔遭受盟軍重創。而為了增援更多兵力，日本派遣南雲忠一的航空母艦前往瓜達康納爾島，但卻在海面上與美軍的企業號（USS Enterprise）、胡蜂號（USS Wasp CV-7）和薩拉托加號航母（USS Saratoga CV-）展開戰鬥，此場海戰讓日本海軍以損失61名經驗豐富的飛行員坐收，對於往後的戰爭制空權，日軍遭受無可替代的痛擊。

美軍企業號航母在瓜島海戰中遭受日軍飛機猛烈攻擊。（圖/美國海軍）

美軍胡蜂號航母，於當年九月海戰中，遭連番砲轟最終導致沉沒。（圖/美國海軍）

美軍和日軍在瓜達康納爾島上陷入僵持戰，雖日軍不斷地從週邊戰場增調兵力，就為了保住這個「可能扭轉戰局」的島嶼，到了戰役尾聲，日軍最大兵力來到約2萬人之多，但仍不敵美軍眾多的火力支援，在路地上集中步槍、機槍、迫擊炮、火炮和37毫米反坦克炮等火力猛烈攻擊，造成近乎於大屠殺的慘況，但美軍自身也因受熱帶疾病影響，被迫保守應對以保護士官兵的安危。

參與瓜島海戰的日本海軍戰艦榛名號。（圖/維基百科）

然而在海上，美軍雖有多艘驅逐艦和一艘航母胡蜂號被擊沉，但整體而言，卻讓日軍意圖從海上增兵與運補糧食和裝備的計畫遭到破壞，長時間受到熱帶疾病、空襲和營養不良侵蝕下的日軍，傷亡速度比同樣疲憊的美軍還高。最終在確認增援無望後，東京大本營內的參謀建議，應盡快從島上撤軍保留實力，年底，杉山元及永野修身將軍，向昭和天皇稟報撤出瓜達康納爾島的決定，取得天皇首肯後開始撤軍。

二戰瓜達康納爾島戰役影片紀錄。

相反地，美軍卻持續增援，不僅維持運補路線暢通，島上的兵力更增加至5萬人，並開始對日軍陣地展開攻擊，受到地形阻礙，經多次攻擊後成功佔領視野遼闊的三個山嶺和日軍的陣地，並造成日軍有約3,000多人陣亡。不過在此之後，日本海軍20艘驅逐艦成功分多批次，將瓜達康納爾島一萬多名駐軍平安撤出，而美軍也在1943年2月正式接管該島。

從整體戰略意義上，瓜島戰役說服羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）在太平洋戰區改採主動攻擊策略，並在心理上，讓盟軍轉為樂觀的態度，而在整體的戰略規劃與資源上，美軍和盟軍更逐漸佔上風，最終讓整個太平洋戰爭結果大逆轉，瓜島戰役可說是關鍵一役。

(中時電子報)