曾仁和獲小熊小聯盟7月最佳投手

曾仁和7月在3A拿下4勝0敗，自責分率只有1.42，獲選小熊小聯盟7月最佳投手。(翻攝小聯盟官網)

台灣旅美投手曾仁和，7月升上3A表現出色，被所屬的小熊隊選為小聯盟7月最佳投手。這是他2014年7月後，第二度獲得單月最佳投手獎項，當時他還在1A。

22歲的曾仁和，7月5日升上3A，全月出賽4場，投25.1局，僅4分自責，送出23次三振、6次保送，拿下4勝0敗，自責分率只有1.42。

(中時電子報)