88節如火爐 李富城：上蒸下煮還要10天8天

88父親節，全台如火爐，各地紫外線都飆高，不是紅色過量級就是紫色危險級。（中央氣象局網頁）

今天是88父親節，但近日全台就像個大火爐，清晨5點多就會被熱醒，白天就算坐著不動也滿身大汗。氣象專家李富城表示，像這種「上蒸下煮，熱得難熬」的日子，還要10天8天。

諺語說：「立秋處暑、上蒸下煮」。李富城說，近日豔陽高照，地面曬得都冒泡，這樣的天氣，都市的溫度一定非常熱，溫度節節升高。這種情況下就像走進火爐，上蒸下煮，熱得難熬，沒處躲沒處藏，真的不敢出門。可是展望最近的天氣，沒風沒雨，還要熱上一些時日，不是一天兩天，而是10天8天，這樣的天氣真的很難熬。

中央氣象局科技中心主任鄭明典也說，今天是熱熱的88節，西南方海面有離散積雲發展，表示午後對流機率升高。但是全台氣溫還是偏高，請記得多補充水分。

(中時電子報)