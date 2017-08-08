中山書街大變身！里民生活入鏡！揭秘蔡小虎最愛理髮廳

中山地下書街「誠品R79」《聚落集體創作》攝影展開展，特別邀請入鏡里民來到現場，一同遊逛觀展。（誠品提供）

「哩厚」！歡迎來中山地下書街「誠品R79」吹冷氣、看書、喝咖啡！也上來我們中山區、大同區街里來尋寶、來聊天！別以為都市只有「水泥牆」，台北也有濃濃人情味，透早和阿公阿嬤練太極、逛赤峰街文創小店，和小朋友用笑顏喜迎「世大運」！

中山區、大同區的里民生活被相機記錄下來最美好的瞬間！（圖為「叮咚」攝影作品）

在台北飆出38.5度的「立秋」，昨（8月7日）是中山地下書街「誠品R79」試營運23天，也是正式開幕的「好日子」！話說日前誠品創辦人吳清友辭世，而緊接著也是台北世大運，昨日記者會中媒體捕捉焦點大多是誠品未來營運、追著台北市長柯文哲問北門、世大運。然其實昨日中山地下街還有另個重頭戲，就是「誠品R79」推出《聚落集體創作》攝影展。

現場貴賓共同剪綵，祝賀中山地下書街誠品R79正式開幕。（誠品提供）

●延續吳清友閱讀初衷！中山地下書街不一樣

過往對台北中山地下書街的印象，不免有「大賣場」，甚至有怪味，然自從誠品團隊接手後，中山地下書街「大變身」！從7月15日試營運後，有逾50人次體驗遊逛。近300公尺長的書街，不時可見穿梭在各街邊書店翻閱書本，或倚靠著歐風窗景拍照的讀者，伴隨著咖啡香、紅豆餅烘烤香與偶爾傳來的低沈列車聲，讓閱讀結合五感的滋味，台北最獨特的閱讀街景。

昨日是吳清友辭世後，吳先生愛女吳旻潔接任誠品董事長首次公開後面。吳旻潔也轉述吳清友生前對「誠品R79」的期許，就是要以「人文關懷」為出發點，把台北最長的地下書街，經營成「文學的長河」。誠品應當優先尊重它的公共性。今天誠品有緣經營這個空間，誠品人當疼惜民眾每天「沒選擇、必須走」的心情。

《聚落集體創作》攝影展展區佈置巧妙，讓讀者逛攝影展就如同在地面街區遊逛店家與巷弄庭院，還有機會發現街角轉角處的驚喜。（誠品提供）

●「時光的採集者」掌鏡！里民生活全都錄

今起「誠品R79」推出《聚落集體創作》攝影展，由曾獲多座國際攝影獎項肯定的台灣攝影師「叮咚」掌鏡。有「時光的採集者」之稱「叮咚」喜愛觀察人、動物與台灣風景！

「誠品R79」推出《聚落集體創作》攝影展！（圖為「叮咚」攝影作品）

近一個月期間，他深入走訪中山、大同區街頭巷尾拍攝超過1.5萬張照片，記錄在地可親的人文風景。經過這段時間，叮咚和許多里民成為好朋友，和阿伯做早操、嘗阿嬤美味小吃都讓他樂此不疲！誠如對「叮咚」所說，「攝影就是愛的紀錄」，而《聚落集體創作》就是他和里民珍貴的回憶！

「叮咚」在拍攝時也不忘尋寶，還從中發現到金曲歌手蔡小虎最愛的理髮廳。（圖為「叮咚」攝影作品）

●蔡小虎最愛的理髮廳！柯P與里民暢遊攝影展！

不同於坊間單一在空間陳設排列的「攝影展」，《聚落集體創作》攝影展是仿照中山地下街樓上的赤峰街小巷規劃！走入展間，就彷彿踏入巷鬧迷宮，元氣滿滿的伯伯用台語和你Say「哩厚」，小朋友穿著體育服隔空為世大運選手加油打氣、看巷弄塗鴉增添藝術味！話說「叮咚」在拍攝時也不忘尋寶，還從中發現到金曲歌手蔡小虎最愛的理髮廳。

攝影展間還有特設「縷空欄杆」，觀賞者在看照片時，你的一舉一動也成為其他看展者的焦點！

攝影展間還有特設「縷空欄杆」，觀賞者在看照片時，你的一舉一動也成為其他看展者的焦點！昨日是開展第一天，身為台北市大家長的柯文哲市長也來共襄盛舉，柯P開心與里民話家常，直說「中山地下書街不一樣」，也感謝吳清友先生創作新書街，為城市增加了一個美麗優質的文化空間。

中山地下書街「誠品R79」推出《聚落集體創作》攝影展，由曾獲多座國際攝影獎項肯定的台灣攝影師叮咚掌鏡，深入走訪中山、大同區街頭巷尾，透過鏡頭記錄在地可親的人文風景。（誠品提供）

●小朋友看展「找自己」在地人情味最溫馨

透過鏡頭，里民成為書街主角，書街變身台北小巷弄，大型廣場與光盒成為里民的生活劇場，從上萬張照片中選出的百張照片，重現晨操、運動會、午後院子裡的兩罐啤酒等日常故事與在地人情味。

「誠品R79」推出《聚落集體創作》攝影展！小朋友歡喜迎世大運！（圖為「叮咚」攝影作品）

昨日開展時，里民們也紛紛來「搶頭香」！對小朋友而言，能看到大明星柯P固然很開心，然他們最感興趣的是從「叮咚」的照片中「找自己」和好朋友！逛著逛著，小朋友也當起導覽員，告訴其他參訪者，「這家冰店超好吃」，提醒老師「要帶我們去看世大運」。

赤峰街「時春藥局」老闆親切問好。（圖為「叮咚」攝影作品）

●攝影的瞬間、永遠的回憶

在叮咚的觀景窗裡，有九十五歲爺爺與女兒久違的合照、為了拍毽子比賽努力練習的小選手、高人氣但沒有店名的巷子口豆花，還有閉著眼也能修剪招牌山本頭的老師傅。展區巧妙的布置，讓周遭小店的精彩與里民的生活融為一體，讓讀者逛攝影展就如同在地面街區遊逛店家與巷弄庭院。

為了這次攝影展，拍到相機都壞掉的叮咚說，「這次與里民共同創作的經驗獨具意義，因為快門按下的不只有畫面，還有下一秒隨即可能改變的當下，十分難得！」

誠品R79兒童館特別以黃色作為主色系，代表兒童閱讀的明亮希望。（誠品提供）

●搭起「人」與「書」橋樑！中山地下書街好好玩

話說這幾天大台北飆高溫，不妨來地下街吹冷氣、看書、嚐美味！。「誠品R79」推出特別企劃「Reading on air空中閱覽室」，8月份每周五下午將由《獨角獸計劃》發起人李惠貞主持，以旅行為主題與特別來賓及誠品職人對談；晚間則推出北歐文學系列節目，邀請知名作家暢談北歐文學。

展演操場FORUM將變身半開放式廣播室，現場即時錄音廣播，除了書街讀者可透過街道廣播系統收聽，誠品人臉書粉絲團也將同步影像直播，邀請讀者以更多元的方式感受閱讀內外的精彩。

此外，貫徹街區友善共好精神，「誠品R79」策劃「達人導覽學」活動，以中、日、英三語導覽中山、大同一帶迷人街區，8/13（日）起連續三個周日午後的日、英文場，將帶領海外遊客，細細品味舊時空與新創意巧妙結合的台灣特色巷弄文化。今夏就來中山地下書街走走！尋找人與書的靈魂交會！從閱讀裡起尋找新的感動！

《聚落集體創作》攝影展

《聚落集體創作》攝影展

展期：8月7日～12月29日

地點：中山地下書街「誠品R79」

(中時電子報)