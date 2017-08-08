為蔡英文解套？ 公家機關關冷氣最快明起解禁
日前行政院美意要求行政機關下午1點到3點盡量不要開冷氣！讓台灣能度過缺電危機，卻反讓總統蔡英文與民進黨立委陳亭妃的長袖照，遭民眾質疑「是不是冷氣很冷？」且近期氣溫將持續炎熱，預估本周將「連五紅」。現有媒體報導，行政院高層已經請相關單位評估供電狀況，研究能否最快從明天起解除「關冷氣」禁令。
日前陳亭妃在臉書上表示「配合行政院政策，抗暑大作戰」，陳特別從台南帶了手搖扇，提供給需要的民眾，陪大家共體時艱。卻挨批「要假裝不吹冷氣的時候，記得把外套脫掉。」這根本「侮辱大家的智慧！」。
前天蔡英文則在臉書上發文替台灣小將打氣，卻讓民眾質疑蔡總統在家穿長袖，「是不是冷氣很冷？」，網友也砲轟「8月份誰在家看電視會穿長袖」、「這天氣還穿長袖，冷氣開到幾度呀?」、「廢核電不缺電是誰說的」。
根據《聯合報》報導，有行政院高層表示，院長這幾天密集注意電力供應問題，加上天氣炎熱，每個建築物構造不同，停開冷氣兩小時確實很辛苦。已請能源局與台電評估狀況，研討是否最快從明日起下午一到三點解除「關冷氣」禁令，溫度則須控制在28度。
網友則認為「這政策太丟臉了 ，整個像兒戲」、「那時段停開兩小時很辛苦還需要靠觀察嗎？腦殘無極限」、「真的廢到笑，連這個都要為自己找到台階」、「經過了這一役大家都知道台電有藏電了，大家冷氣嘎催落」、「朝令夕改，14天而已，政府沒誠信」、「除了熱死人完全沒對策的政府」、「解禁的意思是不缺電囉，16度給我開起來」、「太低能了吧，演戲演三天」。
(中時電子報)
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