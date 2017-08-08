聽聽20年數百磯下孤魂的呼籲 交通部別再卸責！

釣客乘坐動力未滿12瓩的免牌照小船出航釣魚，並自主穿上救生衣，釣權團體也持續呼籲中央出面納管乘坐未具船型或動力未滿12瓩浮具、免牌照小船，應履行穿戴救生衣等安全事項。圖中船種為經美國或歐盟認證的「鋁船」。（中華民國磯探聯盟釣魚協會提供）

釣權團體強調，釣客夜間乘坐動力未滿12瓩浮具、免牌照小船出海釣魚，一定主動掛置燈具，以免與其他船隻發生碰撞，中央也應出面納管。（中華民國磯探聯盟釣魚協會提供）

8月初，基隆望海巷外海保麗龍船翻覆造成1失蹤悲劇，再度引起納管動力未滿12瓩浮具、免牌照小船的呼聲。從1997年台灣省交通處研究納管「未具船型之浮具」以來，這些載具更日益盛行，無論對當下或未來發展親水活動、近海觀光都大有可為，但在交通部卸責思維下，20年過去卻始終等不到一部確實可納管的法規，也讓台灣實在愧稱為海洋國家。

台灣討論如何納管動力未滿12瓩的未具船型浮具、免牌照小船等，總是僵持於到底由中央或地方主管。

首先分析地方管制現況，不是不管就是有所不足，包括新北市針對海、磯釣未穿救生衣、防滑釘鞋者，開罰3萬元以上、90萬元以下罰鍰，但尚未針對釣客乘坐船身有所規範；基隆市今年剛頒布「基隆市娛樂漁業島礁磯釣自治條例」，是重要里程碑，但仍未針對經營未滿12瓩動力浮具、小船業者納入規範；宜蘭縣訂有「宜蘭縣小船及未具船型浮具經營管理辦法」，但事實上是針對綠能，也就是未具動力浮具。換言之，20年來，地方自治都沒有應中央期許，長出足夠的管理能量。

而交通部航港局鑒於上述情形，將於近日通過行政指導原則「公共水域浮具安全使用及活動建議與注意事項」，供地方參考，訂立自治條例。深究其內容，確實足見航港局用心掌握管理重點，包括從乘客端律定穿救生衣、攜帶防水通信設備、夜間航行需有特定燈照，及應熟悉浮具海上避碰常識；也從租用業者端，律定應納保，並建議使用歐美認證產品，並提供規格、原製造廠出廠資料及品質合格、安全證明。

但諷刺的是，交通部卻一味想把這套管理方式交給地方實現，卻從不思考從中扮演領頭角色，帶動地方共管。

如交通部觀光局於今年4月25日行文磯探聯盟釣魚協會，解釋為何現階段沒有必要指定中央為釣魚主管機關。觀光局先是搬出行政院政務委員張景森曾主持協調指定露營活動主管機關會議結論：「露營等類此之戶外活動，政府宜採低度管理方式，提供基本安全規範、避免不必要的干擾，促使其正向發展。」觀光局又說，休閒活動是否須立法納管，端視公共利益與安全需要，管理宜因地制宜，政府不宜過度管制。

然而，以此次在基隆望海巷發生失蹤意外，就顯見國內已有業者出租浮具及免牌照小船；再者，每年數10起海、磯釣意外，20年來已累計數百磯下孤魂，雖有個人釣魚行為，但出動多少公家資源搜救？另外浮具或小船操作若欠缺安全設備、駕駛觀念，恐互撞，或與其他漁船擦撞，造成傷亡，難道還不涉公共利益？

而觀光局於公文中指出，由中央統一訂定規範，「恐造成管理實務窒礙難行（如於湖泊、水庫等平靜水域或風和日麗之天候下強制穿著救生衣、防滑鞋）」，則更令人匪夷所思，試問環境及天氣條件等，難道不可事先在中央管理辦法預先排除，或予以彈性？

觀光局言之冠冕堂皇，卻不斷被現況打臉；航港局說得一口好球，卻不願下場拼搏。交通部兩個單位既承認政府應身繫維護民眾安全 之責，卻又不想由中央扛下擔子，請問這不是卸責什麼才是卸責？

無論觀光局修改《水域遊憩活動管理辦法》增列釣魚，或航港局乃至航政司，直接訂立納管浮具、免牌照小船的管理辦法，至少應先確立前述原則性的安全規範及罰則。再由地方因地制宜規範可海、磯釣、出航範圍及時段等，或更進一步比照「基隆市娛樂漁業島礁磯釣自治條例」，律定休閒釣魚限定捕撈之魚種、數量等。

如此中央登高一呼，細節由地方跟進，雙方也可共管，一則避免如新北市慨歎，因為管區鄰近中央，只罰得到四分之一的北海岸的窘況；一則不必等每個縣市個別立法，就可立即挽回一條條可能逝去的生命。

浮具及小船在國外已風行發展至少40年，諸如波特船、快特船、鋁船等小馬力、免牌照船種，歐美皆提供認證，也傳入國內，卻遲遲欠缺管理，讓台灣不僅枉稱海洋國家，更談何發展近海觀光的基礎？

(中時)